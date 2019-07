Jätesota kiihtyy, kun Aasiasta palautetaan konttikaupalla muovia Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan

Kehittyvien maiden jätesota länsimaiden muovivirtaa vastaan kiihtyy, kun viimeisimpänä Indonesia suunnittelee vastatoimia maahan tuoduille muovikuljetuksille.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että maahan tulleen muovijätteen määrä lähes 2,5-kertaistui viime vuonna Kiinan lakattua vastaanottamasta länsimaiden muovikuljetuksia.

Indonesia aikoo esimerkiksi tiukentaa muovijätteen valvontaa rajoillaan ja vaatia jätettä maahan kuskaavia maita rekisteröitymään valtiolle, maan viranomaiset tiedottivat viime perjantaina.

Senegal taas ilmoitti maanantaina aloittavansa taistelun muoviroskia vastaan tiukentamalla muovia koskevaa lainsäädäntöä ja alkamalla valvoa sen toimeenpanoa.

The Guardianin selvityksen mukaan Senegal otti vastaan yli miljoona kilogrammaa muoviroskaa pelkästään Yhdysvalloista tämän vuoden tammi–maaliskuussa.

Määrä on maailmanlaajuisessa mittakaavassa pieni: esimerkiksi Kiina otti vielä vuonna 2017 vastaan yli 60 miljoonaa kiloa muovijätettä pelkästään Yhdysvalloista.

Toisaalta Senegal oli Science-lehden selvityksen mukaan jo ennen Yhdysvaltojen uudeksi kaatopaikaksi muuttumistaan yksi maailman suurimpia valtamerten muoviroskan lähteitä.

Jopa Euroopan oma takapiha on täyttymässä muovista, sillä Turkki on yksi maista, jonne muovia on alettu Kiinan päätöksen jälkeen kuskaamaan. Turkin vastaanottaman muovin määrä on lähes kolminkertaistunut kahdessa vuodessa 159 000 tonnista 439 000 tonniin.

Muovi on kehittyvien maiden yhteinen ongelma.

Filippiinit aloitti taistelun muoviroskaa vastaan toukokuussa, kun se palautti toukokuussa Kanadaan maahan laittomasti vuosina 2013–2014 tuodun 2 500 tonnin muovivuoren. Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte ehti uhata Kanadaa jopa sodalla, ellei maa ottaisi vastaan Filippiineille jättämiään jätteitä.

Sittemmin Filippiinien esimerkkiä ovat seuranneet esimerkiksi Malesia (450 tonnin palautukset toukokuussa), Indonesia (kymmeniä kontteja jätettä takaisin Eurooppaan heinäkuun aikana) ja Kambodzha (1 600 tonnin muovipalautus Pohjois-Amerikkaan heinäkuussa).

Siinä missä Kiina oli rakentanut vuosia jätteenkäsittelyinfrastruktuuria ja pystyi kierrättämään suuren osan länsimaiden muovista, eivät Kaakkois-Aasian maat olleet varautuneet muovitulvaan.

Suurin osa muovin uusista vastaanottajista ei onnistu kierrättämään kunnolla edes itse tuottamaansa muovia. Toki myös Kiina poltti ennen vastaanottokieltoa saamansa huonolaatuisen muovin.

The Guardianin mukaan Yhdysvallat kuskaa roskansa maihin, joiden omasta muovijätteestä keskimäärin 70 prosenttia päätyy muualle kuin kierrätykseen.

Niistä tuli kertaheitolla kirjaimellisesti länsimaiden kaatopaikkoja. Maiden rantaviivat alkoivat täyttyä länsimaisesta muoviroskasta.

Muovijätteen vienti- ja tuonti on maailmanlaajuinen bisnes, jonka arvo mitataan miljardeissa. Aasia päätyi alun perin länsimaiden kaatopaikaksi, sillä usein halpatyöllä tuotettuja tuotteita kuskaavat rahtilaivat kulkivat takaisin kohdemaihin tyhjillään.

Kiina tajusi, että muovin kierrätyksen voi jalostaa omaksi teollisuudenalakseen. Halpa muoviroska on rahtilaivoille parempi lasti kuin ei mitään.

Nyt tapahtyvien palautusten taustalla on toukokuussa YK:n johdolla solmittu sopimus, joka vaatii muoviroskaa vieviltä mailta suostumuksen jätteen vastaanottajalta.

Sopimuksen jättivät allekirjoittamatta vain Haiti ja Yhdysvallat, joka on maailman suurin muovijätteen viejä. Käytännössä sopimus sitoo silti niitäkin, sillä esimerkiksi Yhdysvallat kuskaa roskansa maihin, jotka ovat mukana sopimuksessa.

Toisaalta kyse on myös omanarvontunnosta: aasialaiset eivät enää halua toimia länsimaiden roskan kippausalustana.

Moni The Guardianin kesäkuussa haastattelema malesialainen ei esimerkiksi tiennyt, että heidän rantojaan koristavat jätekasat ovat peräisin kehittyneistä maista.

Edes useassa länsimaassa ei ole rakennettu kunnollista infrastruktuuria muovijätteen käsittelyyn, koska maat ovat tottuneet siihen, että Kiina ottaa vastaan kaiken muoviroskan.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa infran puute on johtanut kierrätyskelpoisen muovijätteen polttamiseen.

– Se on erittäin huono asia ja periaatteessa sama, kuin että poltettaisiin suoraan öljyä. Muovi on tänä päoivänä lähes 100-prosenttisesti öljypohjaista, toteaa Mari Pantsar Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrasta.

Pantsar johtaa Sitrassa Hiilineutraali kiertotalous -hanketta. Pantsarin mukaan maailman muovista kierrätetään tällä hetkellä alle kymmenen prosenttia.

Muoviroska itsessään on suuri ongelma valtamerille, mutta ilmasto ei siitä juuri kärsi. Muovin polttaminen taas tuottaa paljon ilmastopäästöjä ja kiihdyttää ilmastonmuutosta.

Sitra teetti viime vuonna kansainvälisen selvityksen muoviroskan polton vaikutuksista, ja tulokset olivat dramaattiset. Vaikka kaikki maailman muu energiantuotanto olisi nollapäästöistä, pelkkä muovin polttaminen estäisi 1,5 asteen lämpenemistavoitteeseen pääsyn.

– Itse ajattelen, että muovi ei materiaalina ole ongelma. Se on hirveän hyvä materiaali vaikka elintarvikkeiden pakkaamiseen ja pidentää niiden ikää, mutta likaisia elintarvikepakkauksia on vaikea kierrättää. Suurempi ongelma on se ihmisten käyttäytyminen, että muovia heitetään luontoon ja roudataan muihin maihin, Pantsar sanoo.