Helsinki on tanään maailmanpolitiikan keskiössä, kun Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin keskustelevat iltapäivällä Presidentinlinnassa. Johtajat tapaavat ensin kahden kesken ja jatkavat myöhemmin laajemmalla kokoonpanolla työlounaalla. Tämän jälkeen he pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden.

Aamupäivällä Trump puolisoineen tapasi presidentti Sauli Niinistön aamiaistilaisuudessa Mäntyniemessä. Trump saapui Suomeen jo eilen illalla, Putinin koneen on määrä laskeutua Helsinki-Vantaalle päivällä.

Huipputapaamisen aiheuttama liikennekaaos näkyy erityisesti Helsingin keskustassa Mannerheimintiellä ja Presidentinlinnan ympäristössä. Kauppatori, Esplanadit ja Eteläranta on suljettu kaikelta ajoneuvoliikenteeltä.

STT seuraa hetki hetkeltä:

klo 12.40

Melania Trump kertoo Twitterissä nauttineensa hyvästä keskustelusta Jenni Haukion kanssa. Keskustelun aiheena olivat erilaiset ongelmat, joita Yhdysvallat ja Suomi kohtaavat.

klo 12.16

Helsingin Kaisaniemenpuistoon on kokoontunut noin 50 mielenosoittajaa. Helsinki against Trump and Putin -mielenosoituksen on tarkoitus lähteä puoli kahden aikaan siirtymään kohti Finlandia-taloa. Paikalla olevan STT:n toimittajan mukaan lisää ihmisiä saapuu paikalle koko ajan. Facebookissa kutsuun on ilmoittautunut noin tuhat ihmistä.

klo 12.06

Presidentit Sauli Niinistö ja Donald Trump ovat kommentoineet aamiaiskeskusteluaan Twitterissä. Trump kiitti Niinistöä ja kutsui hänen tapaamistaan kunniaksi. Niinistön mukaan keskustelu oli monipuolinen alku mielenkiintoiselle päivälle. Tunnin keskustelun aikana ehdittiin käydä läpi monta asiaa, Niinistö kertoi.

klo 12.02

Presidentinlinnan ja Esplanadin ympäristöä suljetaan ajoneuvoliikenteeltä. Helsingin keskustassa liikenne seisahtuu hyvin monin paikoin. Poliisin mukaan keskustassa liikkuminen onnistuu tänään selvästi parhaiten kävellen ja pyörällä.

klo 11.48

KORJATTU Poliisi: Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole vielä laskeutunut Helsinki-Vantaalle.

klo 11.04

Venäjän presidentin Vladimir Putinin lentokone on laskeutunut Helsinki-Vantaan lentokentälle.

klo 10.52

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaimonsa Melania Trumpin kanssa on poistunut Mäntyniemestä presidentin virka-asunnolta. Autosaattue näyttää olevan matkalla takaisin valtion vierastalolle Hilton Kalastajatorpan viereen.

klo 10.05

Trump Niinistölle: Nautin seurastanne Nato-kokouksessa ja arvostan tukeanne, olette kohdelleet meitä kauniisti.

klo 10.02

Ympäristöjärjestö Greenpeacen aktivistit ovat kiivenneet Kallion kirkon torniin Helsingissä. Tarkoituksena on ripustaa 64 metriä korkeaan torniin järjestön banderolli, jossa on viesti Helsingissä vieraileville Yhdysvaltain ja Venäjän presidenteille, kerrotaan järjestön viestinnästä STT:lle.

klo 9.48

Trump on saapunut Mäntyniemeen presidentti Sauli Niinistön virka-asunnolle. Presidentti Trump ja hänen puolisonsa Melania Trump kättelivät Suomen presidenttiparia Mäntyniemen ovella ennen siirtymistä sisätiloihin. Trumpin ja Niinistön on määrä käydä Mäntyniemessä kahdenkeskinen keskustelu.

klo 9.40

Autosaattue on lähtenyt liikkeelle Kalastajatorpalta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on määrä tavata presidentti Sauli Niinistö tämän virka-asunnolla Mäntyniemessä pian.

klo 9.25

Liikenne Helsingin keskustassa on sujunut huippukokousaamuna hyvin junaliikennettä lukuun ottamatta, kertovat Helsingin poliisi ja Helsingin seudun liikenne HSL.

Lähijunaliikenne oli puolisen tuntia poikki sähkövian takia. HSL:n mukaan häiriö aiheutti pahoja myöhästymisiä ja liikenne palautunee normaaliksi vasta iltapäivällä.

Poliisin mukaan tieliikenteessä ei ole ollut häiriöitä. Teitä suljetaan Munkkiniemessä, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin saattue suuntaa aamupalalle presidentti Sauli Niinistön virka-asunnolle Mäntyniemeen puoli kymmenen aikaan.

Raitiovaunuliikenne pysähtyy myöhemmin tänään kokonaan useaan otteeseen. Poliisi kehottaa välttämään autoilua Helsingin keskustassa.

klo 9.19

Trump Twitterissä: USA:n ja Venäjän suhteet eivät koskaan yhtä huonot kuin nyt. Syynä USA:n vuosia jatkunut typeryys ja tyhmyys sekä FBI-tutkinta.

klo 9.15

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uudelleentviitannut valokuvia, joita hänen saapumisestaan Suomeen otettiin eilisiltana.

Yhdessä presidentin Twitter-tililleen ottamassa valokuvassa nähdään presidenttipari laskeutumassa portaita Air Force One -lentokoneestaan Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Trump lisäksi uudelleentviittasi kuvan, jossa nähdään suomalaista yleisöä kerääntyneenä kadun varrelle seuraamaan presidentin autosaattueen ohikulkua kohti hotellia.

Iltayhdeksältä Suomen aikaa Helsinki-Vantaalle saapunut Trump suuntasi seurueineen yöksi hotelli Kalastajatorpalle Helsingin Munkkiniemeen.