Yhdysvaltain entisen ensimmäisen naisen Jacqueline Kennedy Onassiksen sisko Lee Radziwill on kuollut. Asiasta uutisoi muun muassa New York Times. Radziwill kuoli perjantaina kotonaan New Yorkin Manhattanilla ollessaan 85-vuotias. Tiedon kuolemasta vahvisti Radziwillin tytär.

Radziwill loi uraa sisustussuunnitelijana ja pr-johtajana muotiteollisuudessa. Hän työskenteli muun muassa Giorgio Armanilla.

Radziwill oli lisäksi kansainvälisesti tunnettu seurapiirijulkkis ja muoti-ikoni. Hänet valittiin useana vuonna maailman parhaiten pukeutuvaksi naiseksi. Radziwillin intohimona oli maalaus, musiikki, tanssi ja runous.

Radziwill, tyttönimeltään Caroline Lee Bouvier, syntyi New Yorkin Southamptonissa vuonna 1933. Hän oli naimisissa kolme kertaa.