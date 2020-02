Japani määräsi koulut suljettavaksi koko maaliskuun ajaksi koronaviruksen vuoksi

Japanissa pääministeri Shinzo Abe on määrännyt kaikki maan perus- ja toisen asteen koulut suljettavaksi kuukauden ajaksi ensi viikosta lähtien.

Koulut suljetaan kuukaudeksi koronaviruksesta johtuen.

Osittain samalle ajalle osuu myös koululaisten kevätloma, joka tyypillisesti päättyy huhtikuun alussa.

Japan Times -lehden mukaan Japanissa on todettu 200 koronavirustartuntaa.

Lisäksi maassa on todettu yli 700 risteilyalus Princess Diamondiin liittyvää koronavirustartuntaa. Alus on ollut eristyksissä Jokohaman satamassa helmikuun alusta.

Neljä laivalla viruksen saanutta on kuollut virukseen. Laivalta on evakuoitu jo aiemmin matkustajat. Tänään alukselta on aloitettu myös 240 miehistön jäsenen evakuointi.