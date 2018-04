Japani perusti merijalkaväen prikaatin kiistanalaisten saarten puolustamiseksi

Japani on perustanut merijalkaväen prikaatin, jonka tehtävänä on puolustaa saarivaltion kaukaisia saaria Itä-Kiinan merellä. Yksikkö toimii vastapainona Kiinan lisääntyneelle läsnäololle alueella.

Japanin itsepuolustusjoukkojen ensimmäinen merijalkaväen yksikkö järjesti lauantaina Länsi-Japanissa harjoituksen yhdessä Yhdysvaltain merijalkaväen kanssa.

2 100 sotilaan vahvuisen prikaatin odotetaan kasvavan 3 000 sotilaaseen. Sen tehtävänä on myös tarvittaessa ottaa saaret takaisin haltuun, jos ne on vallattu. Japanilla on Kiinan kanssa pitkäaikainen kiista asumattomista saarista Itä-Kiinan merellä.

Japani on pitkään ollut haluton perustamaan maihinnousuyksikköä, koska pasifistinen perustuslaki kieltää käyttämästä aseellista voimaa kansainvälisten kiistojen ratkaisemiseksi.