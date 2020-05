Japanikin aukeaa hiljalleen rajoitusten keskeltä – poikkeustila päättyi maanantaina

Japani on monien muiden maiden tavoin asteittain jälleen avautumassa tiukkojen koronavirusrajoitusten hellittäessä. Maan pääministeri Shinzo Abe julisti maanantaina poikkeustilan päättyneeksi.

Maailman kolmanneksi suurimmassa taloudessa uusien tartuntojen määrä on saatu merkittävästi hidastumaan. Verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Venäjään, Brasiliaan ja Euroopassa pahiten kärsineisiin maihin Japani on päässyt pandemiasta suhteellisen vähällä. Worldometer-sivuston mukaan tapauksia on Japanissa raportoitu reilut 16 500 ja koronavirukseen liittyviä kuolemia on tiedossa 820. Miljoonaa asukasta kohti luvut ovat 131 ja 6.

Tilanne kuitenkin vaikutti vielä huhtikuun alussa olevan karkaamassa käsistä, joten pääministeri julisti tuolloin poikkeustilan ensin osalle alueista ja myöhemmin koko maahan. Vaikka yrityksiä ja kouluja pyydettiin sulkemaan ja ihmisiä pysymään kotona, säännöt olivat monia muita maita höllemmät eikä niiden rikkomisesta jaettu varsinaisia rangaistuksia.

Kansalaiset olivat kuitenkin kuuliaisia, eli Tokion normaalisti täpötäydet kadut ovat olleet hyvin hiljaisia.

Monia selittäviä tekijöitä

Japanin suhteellisen matalille tartuntaluvuille ei ole ilmennyt yhtä selittävää tekijää. Syiden nimeämisestä onkin tullut ihmisille suorastaan harrastus sosiaalisessa mediassa. Ehdotuksia ovat olleet esimerkiksi korkea hygieniataso, hyvä yleisterveys, kenkien riisuminen sisätiloissa, kumartaminen kättelyn tai poskisuukon sijaan ja laajalle levinnyt suojamaskien käyttö.

Japani on saanut osakseen arvostelua verrattain vähäisestä testaamisesta. Testejä on tehty Worldometerin mukaan noin 270 000, mikä on G7-maista vähiten asukasta kohti.

Japanin viranomaiset ovat kuitenkin vakuutelleet, ettei massatestaaminen koskaan kuulunutkaan maan strategiaan. Tartuntatapausten määrä pysyi riittävän alhaisena, jotta maa pystyi tehokkaaseen kontaktien jäljittämiseen.

Viime viikkoina Japanikin on lisännyt testaamista, sillä viranomaiset ovat varoitelleet mahdollisen toisen aallon olevan niin laaja, ettei jäljittäminen välttämättä enää onnistu.