Japanilaisomisteisen öljytankkerin miehistö näki Omaninlahdella "lentävän esineen" ennen räjähdystä – Iranin presidentti kutsuu Yhdysvaltoja vakavaksi uhaksi globaalille vakaudelle

Japanilaisomisteisen öljytankkerin miehistö kertoo nähneensä Omaninlahdella lentävän esineen ennen kuin tankkerilla tapahtui toinen räjähdys, kertoo Kokuka Courageous -tankkeria operoiva yhtiö.

– Miehistön jäsenten mukaan heihin osui lentävä esine. He näkivät sen omin silmin, yhtiön johtaja Yutaka Katada kertoi toimittajille.

– Olemme saaneet raportin, jonka mukaan jokin ilmeisesti lensi sisään ja sen jälkeen tapahtui räjähdys, joka teki tankkerin runkoon reiän, hän lisäsi.

Katada kertoi torstaina, että metanolia täynnä olevaan Kokuka Courageous -tankkeriin oli ilmeisesti hyökätty kahdesti. Katadalla ei ollut juurikaan tietoja tankkeriin kohdistetusta ensimmäisestä hyökkäyksestä.

Räjähdykset aiheuttivat tulipalon tankkerilla, mutta suurta vahinkoa ei ilmeisesti aiheutunut. Miehistö evakuoitiin, ja heistä yhdelle tuli lieviä vammoja.

– Miehistö meni takaisin tankkerille Yhdysvaltain sotilaiden tukemana ja käynnisti varavoimalähteen. Me tarkistamme vahingot, mutta emme usko että tankkerin uppoaminen on mahdollista.

Katada ei myöskään pidä todennäköisenä, että hyökkäykset olisi tehty torpedoilla. Aiemmin vahvistamattomissa mediatiedoissa kerrottiin, että tankkereihin olisi hyökätty torpedoilla.

– Vahingot ovat merenpinnan yläpuolelle. Ne olisivat merenpinnan alapuolella, jos kyseessä olisi torpedo, Katada sanoi.

Kokuka Courageousiin epäillään hyökätyn samaan aikaan kuin alueella olleeseen norjalaisomisteiseen Front Altair -tankkeriin. Norjalaisten merenkulkuviranomaisten mukaan Front Altairilla tapahtui kolme räjähdystä.

Yhdysvallat syyttää Irania hyökkäyksestä

Yhdysvallat on syyttänyt hyökkäyksistä Irania, joka kiistää osallisuutensa. Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon mukaan Iranin syyllisyys selviää muun muassa tiedustelutiedoista. Yhdysvallat on alueella vahvasti sotilaallisesti läsnä, joten sillä on paljon tiedustelutietoa, johon vedota.

Yhdysvaltojen laivasto kertoi nähneensä räjähtämättömän miinan yhden tankkerin rungossa. Yhdysvaltain Lähi-itää valvova komentokeskus Centcom julkaisi rakeisen mustavalkoisen videon, jolla se väittää näkyvän, kuinka Iranin partiointialus irrottaa räjähtämättömän miinan tankkerin rungosta. CNN:n lähteet uskovat, että Iran yritti näin viedä todisteita osallisuudestaan hyökkäykseen.

– Yhdysvaltojen arvion mukaan Iran on vastuussa hyökkäyksistä. Arvio perustuu tiedustelutietoon, käytettyihin aseisiin, operaation vaatimaan taitotasoon, iranilaisten viimeaikoina suorittamiin samankaltaisiin hyökkäyksiin sekä siihen faktaan, että millään alueella välikäsien kautta toimivalla ryhmällä ei ole resursseja tai taitoja näin monimutkaisiin operaatioihin, Pompeo julisti.

Ulkoministeri kutsui tapahtumia viimeisimmäksi osaksi hyökkäysten sarjaa, jonka takana hänen mukaansa on Iran tai Iranin tukema taho.

Iranin ulkoministerin mukaan tapahtumat ovat "epäilyttäviä"

Iranin presidentti Hasan Ruhani sanoi perjantaina, että Yhdysvallat aiheuttaa vakavan uhan globaalille ja alueelliselle vakaudelle. Ruhani kommentoi asiaa kansainvälisessä foorumissa Kirgisiassa.

– Yhdysvaltain on kahden vuoden aikana ottanut aggressiivisen menettelytavan, vahingoittaen kansainvälisiä rakenteita ja pelisääntöjä käyttämällä taloudellisia sekä sotilaallisia resurssejaan. Tämän vuoksi se aiheuttaa vakavan uhkan vakaudelle maailmassa ja alueellisesti, Ruhani sanoi.

Iranin ulkoministeri Mohammad Javad Zarif tviittasi perjantaina, että Yhdysvaltojen hallinto syyttää välittömästi Irania, vaikka sillä ei ole minkäänlaisia faktapohjaisia todisteita. Hän myös syytti Yhdysvaltoja diplomatian sabotoimisesta. Torstaina hän kutsui tapahtumia "epäilyttäviksi".

– Raportoidut hyökkäykset japanilaisomisteiseen öljytankkeriin tapahtuivat samaan aikaan kuin Japanin pääministerin Shinzo Aben ja (Iranin korkeimman johtajan) ajatollah Ali Khamenein pitkä ja ystävällismielinen tapaaminen. Epäilyttävä ei edes riitä kuvaamaan sitä, mitä tänä aamuna todennäköisesti tapahtui, ulkoministeri tviittasi.

Turvaneuvoston jäsenet vaativat faktoja pöytään

YK:n turvallisuusneuvosto oli torstaina koolla suljettujen ovien takana puimassa hyökkäyksiä. Yhdysvaltojen virkaatekevä YK-lähettiläs Jonathan Cohen toisti ulkoministeri Mike Pompeon viestiä ja sanoi iskujen osoittavan selvän uhan, jonka Iran muodostaa kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle. Cohen odottaa turvallisuusneuvoston jatkavan lähipäivinä keskustelua iskuihin reagoinnista.

Diplomaattilähteiden mukaan muut turvallisuusneuvoston jäsenet huomauttivat, ettei Iranin syyllisyydestä ole selvää näyttöä. Kuwaitin YK-lähettiläs Mansour al-Otaibi sanoi, että turvallisuusneuvoston jäsenet tuomitsivat väkivallan ja monet heistä vaativat tutkintaa faktojen selvittämiseksi. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres puolestaan tuomitsi torstaina hyökkäyksen siviilialuksia vastaan.