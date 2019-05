Japanin uusi keisari vetosi maailman rauhaan ensimmäisessä julkisessa puheessaan

Japanin uusi keisari Naruhito on ensimmäisessä julkisessa puheessaan patistanut maataan tekemään yhteistyötä muiden maiden kanssa maailman rauhan puolesta.

Keisari Naruhito piti puheensa Tokion keisarillisen palatsin parvekkeelta hurraavan yleisön edessä. Kymmenettuhannet ihmiset olivat tulleet kuulemaan keisaria.

– Toivon vilpittömästi, että tämä maa, käsi kädessä ulkomaisten maiden kanssa, etsii maailman rauhaa ja tulevaa kehitystä, Naruhito, 59, totesi puheessaan.

Uuden keisariperheen on tarkoitus tehdä lauantaina kuusi julkista esiintymistä. Virallinen valtaistumiselle nousemisen juhla järjestetään vasta lokakuussa.

Naruhito kruunattiin keisariksi aiemmin tällä viikolla. Hän seuraa tehtävässä isäänsä Akihitoa, joka luopui kruunusta.

Kyseessä on ensimmäinen kerta yli 200 vuoteen, kun elossa oleva Japanin keisari luopui vallasta. Poikkeuksellisen vallanvaihdon mahdollisti erikoislaki, jonka maan parlamentti hyväksyi pari vuotta sitten.

Naruhito on järjestyksessä 126:s Japanin keisari. Hän on ollut vuodesta 1993 naimisissa nyt keisarinnana toimivan Masakon kanssa. Pariskunnalla on yksi lapsi, vuonna 2001 syntynyt tytär Aiko.

Keisarin vaihtumisen myötä alkoi keisarillisen kalenterin uusi aikakausi Reiwa, joka tarkoittaa kaunista harmoniaa.

Japanin keisarillista dynastiaa pidetään maailmanhistorian pisimpään jatkuneena katkeamattomana kuninkaallisena dynastiana. Perinnetiedon mukaan sen valtakausi on jatkunut yli 2 600 vuotta. Keisarin asema on nykyisin seremoniallinen.