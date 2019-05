Japanin uusi keisari vetosi maailmanrauhaan ensimmäisessä julkisessa puheessaan

Japanin uusi keisari Naruhito näyttäytyi lauantaina ensimmäisessä julkisessa esiintymisessään noustuaan saarivaltion krysanteemivaltaistuimelle keskiviikkona.

Tokion keisarillisen palatsin parvekkeelta hurraavan yleisön edessä pitämässään puheessa keisari puhui maailmanrauhan puolesta ja patisti maatansa tekemään osansa tavoitteen täyttämiseksi.

– Toivon vilpittömästi, että tämä maa, käsi kädessä muiden maiden kanssa, etsii maailman rauhaa ja tulevaa kehitystä, Naruhito, 59, totesi puheessaan.

Kymmenettuhannet ihmiset olivat tulleet kuulemaan keisarin puhetta. Keisarillisen perheen jäsenet tervehtivät lisäksi koko päivän ajan kansalaisia kerran tunnissa. Keisarillisen hovitoimiston mukaan päivän aikana tervehdyksiä seurasi paikan päällä kaikkiaan 140 000 ihmistä, kertoo Japan Times.

Vaikka Naruhito on ollut virallisesti keisari toukokuun aloittaneesta keskiyön lyömästä asti, virallinen valtaistumiselle nousemisen juhla järjestetään vasta lokakuussa. Naruhito seuraa tehtävässä isäänsä Akihitoa, 85, joka luopui kruunusta terveyssyihin vedoten.

Pasifismi perustuslaissa

Naruhito on järjestyksessä 126:s Japanin keisari. Hän on ollut vuodesta 1993 naimisissa nyt keisarinnana toimivan Masakon kanssa. Pariskunnalla on yksi lapsi, vuonna 2001 syntynyt tytär Aiko.

Vuonna 1960 syntynyt Naruhito on Japanin ensimmäinen sodanjälkeisen sukupolven keisari. Hän sai koulutuksensa Oxfordin yliopistossa Britanniassa. Myös keisarinna Masako opiskeli ulkomailla ja puhuu sujuvaa ranskaa sekä englantia.

– Meillä ei ole koskaan ollut kaksikielistä keisariparia, jolla ei ole muistikuvia toisesta maailmansodasta, kommentoi Japan Timesille 84-vuotias tokiolainen Setsuko Okada.

Toisen maailmansodan jälkeistä Japania on luonnehdittu pasifistiseksi valtioksi, sillä maan perustuslaki kieltää sodankäynnin. Japanilla on silti asevoimansa, jotka tunnetaan itsepuolustusjoukkoina.

Vuonna 2014 Japani salli itsepuolustusjoukoille maan liittolaisten puolustamisen konfliktitilanteessa.