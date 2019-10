Japanissa ainakin kymmenen ihmistä kuollut uusissa rankkasateissa

Japanissa useita ihmisiä on kuollut rankkasateiden aiheuttamissa maanvyöryissä ja tulvissa. Viranomaisten mukaan kuolonuhreja on ainakin kymmenen. Lisäksi useita ihmisiä on kateissa.

Rankkasateet ovat piiskanneet Japanin pääsaaren keskiosia. Sateiden aiheuttamat maanvyöryt ovat vieneet mukanaan kokonaisia taloja.

Taifuuni Hagibis runnoi samoja alueita kaksi viikkoa sitten. Myrsky vaati yli 80 ihmisen hengen.