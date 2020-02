Japanissa eristettynä olevalla Diamond Princess -aluksella kymmeniä uusia koronavirustartuntoja

Japanissa eristettynä olevalla Diamond Princess -aluksella on havaittu 99 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Japanin media. Aluksen tartuntojen kokonaismäärä nousee näin 454:ään. Japanin terveysministeriö ei kuitenkaan ole vahvistanut uusia lukuja.

Ei ole selvää, onko alukselta jo evakuoidut yhdysvaltalaiset laskettu mukaan uusiin tartuntatapauksiin. Yhdysvallat evakuoi tänään yli 300 yhdysvaltalaista ja näiden perheenjäsentä laivalta ja lennätti nämä Yhdysvaltoihin. Näiden evakuoitujen joukossa oli 14 koronavirustartunnan saanutta.

Diamond Princess on ollut eristyksissä helmikuun alkupuolelta lähtien. Karanteenin on ollut määrä päättyä keskiviikkona.

Aluksella oli alun perin noin 3 700 ihmistä.

"Yhdysvaltojen olisi pitänyt toimia paljon aiemmin"

Yhdysvaltalaiset matkustajat siirrettiin aikaisin maanantaina passintarkastuksen jälkeen busseihin, joissa heitä odottivat päästä varpaisiin suojapukuun sonnustautuneet kuljettajat. Evakuoitavien joukossa olleen Sarah Aranan, 52, mielestä Yhdysvaltojen olisi pitänyt toimia paljon aiemmin.

– Olen onnellinen ja valmis lähtemään. Me tarvitsemme kunnon karanteenin, ja tämä ei ollut sellainen, Arana kritisoi risteilyaluksella järjestettyä karanteenia.

Tartunnan saaneet päästettiin terveysviranomaisten konsultaation jälkeen lentokoneeseen, mutta heidät eristettiin muista matkustajista.

Ensimmäisen lennon määränpää on Yhdysvaltojen lentotukikohta Kaliforniassa ja toisen Texasissa, missä evakuoidut viettävät vielä 14 päivää karanteenissa. Yhdysvaltojen mukaan ensimmäinen lento on jo laskeutunut Kaliforniaan.

"On kuin istuisi vankilassa asiasta, jota ei ole tehnyt"

Osa yhdysvaltalaisista kieltäytyi lähtemästä kotimaahan maanantaina. Kaikki eivät ottaneet tietoa uudesta karanteenista vastaan hyvillä mielin.

– Olen terve, ja kahden viikon karanteenini on melkein ohi. Miksi haluaisin mennä linja-autoon ja lentokoneeseen sellaisten ihmisten kanssa, joilla voi olla koronavirustartunta, kun olen elänyt melkein kaksi viikkoa eristäytyen noiden ihmisten seurasta, tviittasi Matt Smith.

CNN:n mukaan ne yhdysvaltalaiset, jotka eivät lähteneet matkaan maanantaina, joutuvat viettämään vielä kaksi viikkoa Japanissa ennen kotiinpaluutaan. Yhdysvaltojen viranomaiset eivät aio hyväksyä Diamond Princess -aluksen karanteenia todisteeksi siitä, että matkustajilla ei ole koronavirustartuntaa.

– On kuin istuisi vankilassa asiasta, jota ei ole tehnyt. He pitävät meitä panttivankeina täysin syyttä, kuvaili puolestaan Karey Mansicalco.

Utahin osavaltiossa kiinteistöyrityksen omistavan Mansicalcon mukaan kaksi lisäviikkoa karanteenissa tulee maksamaan hänelle yli 50 000 dollaria eli reilut 46 000 euroa.

– Tämä on taloudellisesti ja henkisesti järkyttävää. Teki mieli itkeä, kun kuulin uutiset (lisäkaranteenista). Minulla ei ollut sanoja kuvailla tunteitani. Nyt olen vain vihainen, hän sanoo.

Evakuointi myös asetti monet amerikkalaisperheet vaikean valinnan eteen, sillä jo aiemmin covid-19-tartunnan saaneita ei otettu lennolle, kertoo CNN. Aiemmin ainakin 40 aluksella ollutta amerikkalaista on viety koronavirustartunnan vuoksi sairaalahoitoon Japanissa.

– Joudumme taas kaaokseen. En nousisi koneeseen ilman Rebeccaa, sanoi Kent Frasure, jonka Rebecca-vaimo oli viety viime viikolla Tokiossa sairaalaan, kun tällä havaittiin covid-19-tartunta.

Tilanne ei ole helppo myöskään Diamond Princessin henkilökunnalle. Yhtiö kertoi henkilöstölle lauantaina, että he joutuisivat jäämään alukselle kahden viikon karanteeniin vielä sen jälkeen, kun kaikki matkustajat ovat poistuneet alukselta.

Japanissa keisarin julkiset syntymäpäiväjuhlat peruttiin

Japanissa uusia koronatartuntoja ilmenee päivittäin, ja maan hallitus on ohjeistanut kansalaisia välttämään väkijoukkoja sekä kokoontumisia, jotka eivät ole välttämättömiä. Maanantaina Japani ilmoitti, että uuden keisarin Naruhiton julkiset syntymäpäiväjuhlinnat perutaan. Perumisen syynä on huoli koronaviruksesta. Kyseessä olisivat olleet ensimmäiset syntymäpäiväjuhlat sen jälkeen, kun Naruhito nousi keisariksi viime vuonna.

Keisarin syntymäpäiväjuhlat ovat vuosittainen tapahtuma, jota tuhannet ihmiset kerääntyvät viettämään Tokiossa.

Japanissa ainakin 60 ihmistä on saanut koronavirustartunnan.

Kiinan viranomaisten mukaan koronavirukseen on kuollut lähes 1 800 ihmistä. Kiinan ulkopuolella tauti on vaatinut muutamia kuolonuhreja. Tartunnan saaneita on Kiinassa kaikkiaan ainakin 70 500.