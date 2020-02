Japanissa eristyksissä olevalla risteilyaluksella todettu kymmenittäin uusia koronavirustartuntoja

Japanin Jokohamassa eristyksissä olevalla Diamond Princess -risteilyaluksella on todettu ainakin 60 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Japanin yleisradioyhtiö NHK. Laivalla on nyt noin 130 tartunnan saanutta. Yhteensä aluksella on noin 3 700 ihmistä.

Japanin terveysviranomaiset eivät vielä ole vahvistaneet tietoa uusista tartunnoista.

Laivalla testattiin ensin ihmiset, joilla oli hengitystieinfektion oireita tai joiden tiedettiin olleen kontaktissa aiemmin sairastuneen matkustajan kanssa. Sen jälkeen testauksia laajennettiin.

Diamond Princess -risteilijä pantiin karanteeniin viime viikon tiistaina. Päätös risteilijän eristämisestä tehtiin sen jälkeen kun laivalla aikaisemmin olleella matkustajalla todettiin virustartunta Hongkongissa. 80-vuotias mies oli poistunut risteilijältä toissa viikolla.

Laivalta on jo aikaisemmin evakuoitu tartunnan saaneita ihmisiä hoitoon. Laivalle jääneet joutuvat pääosin oleskelemaan hyteissään ja pääsevät ulkokansille vain lyhyeksi aikaa. Silloinkin heidän on käytettävä hengityssuojainta.

Matkustajille on myös jaettu kuumemittareita, jotta he voivat tarkkailla ruumiinlämpöään.

Japanin terveysministeriö kertoi maanantaina, että laivalle oli saatu toimitettu lääkkeitä osalle kroonisista sairauksista kärsivistä matkustajista. Ministeriön mukaan laivalla on noin 600 lääkkeitä tarvitsevaa.

Laivalla olevien eristys voi kestää jopa 19. helmikuuta asti.

Kiinassa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut lähes sadalla

Kiinassa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut eilisestä lähes sadalla, kertovat Kiinan viranomaiset. Kuolleita on nyt Kiinassa yhteensä ainakin 908.

Maassa on todettu yhteensä yli 40 000 tartuntaa. Uusia tartuntoja on koko maassa vahvistettu eilisestä yli 3 000. Hongkongissa ilmestyvä South China Morning Post -lehti kirjoittaa, että noin 6 500 sairastuneen tila on vakava.

Suurin osa tartunnoista on Hubein maakunnassa, jossa virus lähti leviämään joulukuun lopussa.

Koronaviruksen tiedetään tappaneen kaksi ihmistä Kiinan ulkopuolella.

Sunnuntaina kerrottiin, että uuteen koronavirukseen on kuollut enemmän ihmisiä kuin vuosina 2002–2003 levinneeseen sars-virukseen. Sars tappoi koko maailmassa 774 ihmistä.

Koronaviruksen uskotaan lähteneen leviämään Wuhanin kaupungissa Hubeissa sijaitsevalta torilta, jolla oli myynnissä villieläimiä. Viruksen leviämisen seurauksena Kiina on päätynyt eristämään kokonaisia kaupunkeja.

"Vastassamme ei ole vain virus"

Maan hallintoa on arvosteltu kriisin hoitamisesta. Kiukku on voimistunut varsinkin sen jälkeen, kun viruksesta varoittanut lääkäri Li Wenliang kuoli siihen aiemmin tällä viikolla saatuaan tartunnan potilaaltaan. Li joutui Kiinan viranomaisten silmätikuksi lähetettyään joulukuussa kiinalaisessa Weibo-viestisovelluksessa lääkäriryhmään viestin, jossa varoitti viruksen leviämisestä.

Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus varoitti virukseen liittyvästä, tarkoituksellisen harhaanjohtavasta tiedosta. Pääjohtajan mukaan väärien tietojen levittäminen tekee terveydenhuollon työntekijöiden työstä entistä hankalampaa.

– Vastassamme ei ole vain virus vaan myös trolleja ja salaliittoteoreetikkoja, jotka levittävät väärää tietoa ja horjuttavat ponnisteluja viruksen leviämistä vastaan, Tedros sanoi.