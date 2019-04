Japanissa vuodesta 1989 hallinnut keisari Akihito luopuu tänään vallasta. 85-vuotias monarkki on kertonut haluavansa syrjään heikon terveytensä takia. Uudeksi keisariksi nousee Akihiton poika, kruununprinssi Naruhito.

Vanha keisari on aloittanut vallasta luopumiseen liittyvät rituaalit, jotka huipentuvat 10 minuutin pituiseen seremoniaan viideltä iltapäivällä paikallista aikaa. Väkijoukot ovat kerääntyneet keisarillisen palatsin ulkopuolelle sateisessa Tokiossa, vaikka tilaisuus ei olekaan julkinen.

Rituaaleihin kuuluvat shintolaiseen uskontoon liittyvät menot, joissa keisari ilmoittaa vallasta luopumisestaan esi-isilleen useissa eri pyhätöissä.

Varsinainen vallastaluopumisen rituaali järjestetään palatsin "mäntyhuoneessa" Akihiton vallan fyysisten symbolien – keisarillisen dynastian ikivanhan miekan ja jalokiven – läheisyydessä. Muinaisaarteita pidetään keisarin legitimiteetin todisteina.

Seremoniassa käytetyt esineet eivät ole varsinaisia alkuperäisreliikkejä, vaan niistä tehtyjä jäljennöksiä, kertoo BBC. Pyhinä pidettyjä esineitä säilytetään pyhätöissä eri puolilla maata.

Akihito ilmoittaa vallasta luopumisesta illalla paikallista aikaa, mutta pysyy käytännössä keisarina puoleenyöhön saakka. Tuolloin myös keisarillisen ajanlaskun Heisei-kausi päättyy ja uusi Reiwa-aikakausi alkaa. Uuden aikakauden nimen virallinen merkitys on "kaunis harmonia".

Naruhiton keisarius vahvistetaan luovuttamalla hänelle huomenna keskiviikkona ikivanhat vallan tunnusmerkit.

Seremonia on luonteeltaan hyvin rajattu: läsnä ovat hallituksen lisäksi vain keisarihuoneen miespuoliset jäsenet. Ainoa nainen seremoniassa on pääministeri Shinzo Aben hallituksen ministeri Satsuki Katayama. New York Timesin mukaan nainen on paikalla ensimmäistä kertaa Japanin modernissa historiassa.

Virallinen julkinen valtaistumiselle nousemisen juhla järjestetään vasta lokakuussa.

Vallasta riisuttu hallitsija

Kyseessä on ensimmäinen kerta yli 200 vuoteen, kun elossa oleva Japanin keisari luopuu vallasta. Parlamentti hyväksyi pari vuotta sitten erikoislain, joka mahdollistaa poikkeuksellisen vallanvaihdon.

Keisarin asema on Japanissa seremoniallinen. Keisarin poliittinen valta riisuttiin tältä toisen maailmansodan loputtua, kun Yhdysvallat miehitti Japanin. Japania toisessa maailmansodassa hallinnut Hirohito oli nyt vallasta luopuvan Akihiton isä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lähetti onnittelunsa eläköityvälle keisarille ja korosti maiden välistä läheistä suhdetta.

Japanin keisarillista dynastiaa pidetään maailmanhistorian pisimpään jatkuneena katkeamattomana kuninkaallisena dynastiana. Perinnetiedon mukaan sen valtakausi on jatkunut yli 2 600 vuotta.

Dynastian perustaja Jimmu ja monet hänen seuraajansa ovat kuitenkin mytologisia hahmoja, joista ei ole vankkaa historiallista todistusaineistoa. Historiallisesti olemassaolleiksi vahvistettujen keisarien perimysjärjestys alkaa 500-luvun tienoilta.

--

Uutista korjattu kello 10.32: seremoniassa paikalla olevan naisministerin nimi on Satsuki Katayama, ei Seiko Noda, kuten jutussa aiemmin virheellisesti kerrottiin.