Japanissa satojatuhansia koteja ilman sähköä Jebi-taifuunin takia

Japanissa satojatuhansia talouksia on ilman sähköä neljännesvuosisadan voimakkaimman Jebi-taifuunin takia. Sanomalehti Japan Timesin mukaan Kansain ja Shikokun alueilla ainakin 120 000 kotia on sähköttä. Uutistoimisto Bloombergin mukaan sähköt ovat poikki jopa yli 800 000 kodilta ja rakennukselta ympäri Osakaa, kun paikalliset sähkölaitokset on jouduttu sulkemaan myrskyn takia väliaikaisesti.

Japanin länsirannikkoa moukaroiva Jebi on aiheuttanut paikoin merkittäviä vahinkoja etenkin Osakassa.