Japanissa taifuuni etenee kohti pohjoista laantuneena – kymmenen ihmistä kuollut

Japanissa ainakin kymmenen ihmistä on kuollut ja satoja loukkaantunut Jebi-taifuunin koetellessa saarivaltiota, kertoo The Japan Times -lehti. Maan meteorologian laitoksen mukaan taifuuni etenee kohti pohjoista, mutta se on laantunut huomattavasti.

Maan länsiosaan osuessaan taifuuni sai aikaan laajoja tuhoja ja jätti yli kaksi miljoona kotitaloutta ilman sähköjä.

The Japan Times -lehden mukaan Osakan lentokentällä jumissa olleita noin viittätuhatta ihmistä evakuoidaan paraikaa veneillä mantereelle. Keinotekoisella saarella sijaitsevalta lentokentältä mantereelle johtava silta vaurioitui, kun myrskytuulet paiskasivat polttoainetankkerin päin siltaa.

Osakan lentokentän liikenne on suljettu ja toistaiseksi ei ole varmuutta, koska liikenne saadaan palautettua normaaliksi. Myös Finnair on perunut keskiviikon lennot sekä ainakin osan torstain lennoistaan Osakan ja Helsingin välillä.

Taifuuni on voimakkain Japaniin iskenyt neljännesvuosisataan. Kovimmat myrskytuulet ylsivät tiistaina noin 60 metrin sekuntinopeuteen.

Sään ääri-ilmiöiden vuosi

Jebi-taifuuni on jälleen yksi äärimmäinen sääilmiö Japanissa, jolla on takanaan todellinen kovan onnen vuosi. Heinäkuussa Japania koettelivat rankkasateet, joiden aiheuttamissa tulvissa ja maanvyöryissä kuoli yli 200 ihmistä.

Heinäkuussa maassa koettiin myös helleaalto, joka tappoi kymmeniä ihmisiä ja vei kymmeniätuhansia sairaalaan. Helleaaltoa seurasi Jongdari-taifuuni, jonka vaikutukset kuitenkin jäivät verrattain vähäisiksi.