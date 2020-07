Japanissa vanhainkoti jäi tulvan alle – 14 ihmisen uskotaan kuolleen

Japanissa 14 ihmisen pelätään kuolleen vanhainkodin jäätyä tulvaveden alle, kertoo Kumamoton kuvernööri. Kuolleiksi uskotut ihmiset löydettiin vanhainkodista sen jälkeen, kun läheinen joki oli tulvinut yli äyräidensä. Lääkärit eivät ole toistaiseksi virallisesti vahvistaneet kuolemia.

Vanhainkodissa oli paikalla 60–70 ihmistä, kun vesi syöksyi rakennukseen, Japanin yleisradioyhtiö NHK kertoo.

Lisäksi paikallisviranomaiset sanoivat, että yhden ihmisen uskotaan kuolleen muualla, kun maan länsiosaa koetelleet sateet ovat aiheuttaneet tulvia ja maanvyöryjä. Aiemmin viranomaiset olivat kertoneet kahdesta mahdollisesta tulvatilanteen aiheuttamasta kuolemasta.

Japanin ilmatieteen laitos antoi aiemmin sateista korkeimman tason säävaroituksen osiin Kyushun saarta, mutta varoitusta on laskettu sittemmin yhdellä tasolla.

Japanin yleisradioyhtiö NHK:n mukaan arviolta 100 ihmistä on jäänyt jumiin, kun tulvat ja maanvyöryt ovat katkoneet teitä.

Joitakin junayhteyksiä on myös peruttu ja yli 8 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Evakuointimääräys on annettu yli 200 000 ihmiselle.

Japanissa on parhaillaan sadekausi, jonka aikana paikalliset viranomaiset antavat suhteellisen usein evakuointikäskyjä maanvyörymien ja tulvien vuoksi.