Japanissa ainakin kaksi ihmistä on kuollut Jebi-taifuunin reitillä, kertoo yleisradioyhtiö NHK. Sen mukaan yli sata ihmistä on loukkaantunut.

Japanin länsirannikkoa moukaroiva neljännesvuosisadan voimakkain Jebi-taifuuni on aiheuttanut paikoin merkittäviä vahinkoja erityisesti Osakassa, jossa kansainvälinen Kansain lentokenttä on osittain veden alla. Paikallismedian mukaan kiitoradat ja ainakin osa kentän kellaritiloista on veden vallassa. Japanin liikenneministeriön mukaan ei ole tiedossa, milloin kenttä jatkaa toimintaansa.

Lisäksi myrsky on paiskannut Osakanlahdella ankkurissa olleen polttoainetankkerin päin siltaa. Sanomalehti Japan Timesin mukaan tankkerin kyydissä oli törmäyshetkellä 11 ihmistä. Tiedettävästi kukaan ei loukkaantunut tapahtuneessa.

Lisäksi lehden mukaan taifuuni on rikkonut Kioton rautatieaseman lasikaton. Paikallisen poliisin mukaan joitain ihmisiä loukkaantui tapahtuneessa.

NHK:n kuvissa näkyy kuinka voimakkaat myrskytuulet pyörittävät kiivaasti 100 metriä korkeaa maailmanpyörää Osakassa. Taifuunin nostattamien tuulien nopeudeksi on mitattu 60 metriä sekunnissa.

Yli miljoona kotitaloutta ilman sähköä

Yli miljoonalle ihmiselle annettiin evakuointikehotus taifuunin tieltä. Pääministeri Shinzo Abe määräsi hallituksen tekemään kaikki vaadittavat toimet ihmisten suojelemiseksi.

Yli 700 lentoa on peruttu myrskyn vuoksi. Finavian nettisivujen mukaan ainakin yksi Finnairin lento Helsinki-Vantaalta Osakaan oli peruttu.

Paikallismedian mukaan yli miljoona kotitaloutta on ilman sähköä. Lisäksi julkisessa liikenteessä on ollut pahoja katkoksia, NHK kertoo.

Japanin ilmatieteen laitos on varoittanut mahdollisista maanvyörymistä, tulvista ja voimakkaista tuulista sekä salamoinnista ja tornadoista.

UM: Tiedossa ei ole, että suomalaisia olisi loukkaantunut

Ulkoministeriön mukaan tiedossa ei ole loukkaantuneita suomalaisia Japanissa, jonne iski tänään voimakas Jebi-taifuuni. Ulkoministeriön viestinnästä kerrotaan, etteivät ulkoministeriö tai Suomen suurlähetystö Tokiossa ole myöskään saaneet suomalaisilta yhteydenottoja, jotka liittyvät myrskyyn.

Viestinnästä kerrotaan, että suomalaiset ovat tehneet Japaniin kaikkiaan 870 matkustusilmoitusta. Luku on korkea, koska se sisältää myös Japanissa pysyvämmin oleskelevat suomalaiset. Luku kattaa koko Japanin, joten luvusta ei voi päätellä, kuinka moni suomalainen on mahdollisesti myrskyalueilla.