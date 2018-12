Jemenin huthikapinalliset uhkaavat sulkea pääkaupunki Sanaan lentokentän YK:n lentokoneilta, jos pääkaupungin kenttää ei avata kokonaan.

Asiasta kertoi kapinallisten johtoon kuuluva Mohammed Ali al-Huthi. Al-Huthin mukaan Sanaan kenttä on avattava Ruotsissa käytävien rauhanneuvotteluiden aikana.

Jemenin hallitus taas vaatii, että kapinalliset vetäytyvät Hodeidan kaupungista, jossa sijaitsee Jemenin tärkein satama.

Rauhanneuvottelut Jemenin hallituksen ja huthikapinallisten välillä alkoivat tänään Ruotsissa.

Osapuolten ensimmäisestä tapaamisesta vuoden 2016 jälkeen ei odoteta läpimurtoa. Edellisen kerran neuvottelut kestivät yli sata päivää mutta eivät riittäneet lopettamaan sotaa.

Analyytikoiden ja YK-lähteiden mukaan neuvotteluiden tavoitteena on rakentaa luottamusta vihollisten välille, jotka ovat sotineet vuodesta 2015.

Tähän mennessä yli 10 000 ihmistä on kuollut ja 14 miljoonaa näkee nälkää sodan seurauksena. YK on kuvannut sodan aiheuttamaa humanitaarista kriisiä maailman pahimmaksi.

Vuodesta 2015 lähtien sotaa on käyty Saudi-Arabian johtaman koalition ja Iranin tukemien huthien välillä, mutta sotaan on kietoutunut kymmeniä ryhmiä. Jemenissä on ollut levotonta vuosikymmeniä, siitä lähtien kun Etelä- ja Pohjois-Jemen yhdistyivät vuonna 1990.