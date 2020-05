Joe Bidenilta odotetaan vastauksia ahdistelusyytöksiin

Demokraattien nimitystä vaille varma presidenttiehdokas Joe Biden joutuu tänään vastaamaan entisen avustajan syytöksiin seksuaalisesta ahdistelusta. Bidenin on määrä vastata kysymyksiin asiasta tv-kanava MSNBC:n Morning Joe -ohjelmassa.

Bidenin kampanjaorganisaatio on kiistänyt syytökset, että entinen varapresidentti olisi 1990-luvulla ahdistellut Tara Readea, joka silloin työskenteli senaatissa avustajana.

77-vuotias Biden ei ole vielä henkilökohtaisesti vastannut Readen syytöksiin.

Presidentti Donald Trump, joka on itse ollut useiden ahdistelusyytösten kohteena, on vaatinut Bideniä vastaamaan.

– Voi olla, että syytökset ovat vääriä. Minä tiedän sellaisista kaiken, minuakin vastaan on esitetty vääriä syytöksiä, Trump sanoi.

Reade kertoi haastattelussa maaliskuun lopulla, että Biden oli vuonna 1993 ahdistellut häntä kongressin käytävällä, työntäen sormensa hänen vaginaansa. Muutkin naiset ovat syyttäneet Bidenia sopimattomasta koskettelusta tai halailusta. Reade oli aiemmin esittänyt tämän tapaisia, uusia väitteitä lievempiä syytöksiä Bidenia vastaan.

New York Times on aiemmin tutkinut asiaa, mutta totesi, ettei selvityksessä ilmennyt ratkaisevaa tietoa puolesta tai vastaan.

Biden on luvannut valita naisen varapresidenttiehdokkaakseen ja on vastikään nimennyt komitean, jonka on määrä auttaa sopivan ehdokaskumppanin valinnassa.