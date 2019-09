Johnson haluaa Britanniaan uudet parlamenttivaalit

Britannian pääministerin Boris Johnsonin mielestä maassa pitäisi järjestää ennenaikaiset parlamenttivaalit. Hän uudisti ehdotuksensa vaaleista sen jälkeen, kun korkein oikeus oli todennut, että Johnsonin määräämä parlamentin istuntotauko on laiton.

Uudet vaalit olisivat Johnsonin mukaan tarpeen, jotta pattitilanne parlamentissa laukeaisi.

Johnson sanoo olevansa eri mieltä korkeimman oikeuden päätöksen kanssa, mutta kunnioittavansa sitä. Hänen mukaansa päätös kuitenkin vaikeuttaa brexit-sopimukseen pääsemistä.

Erimielisyydestä huolimatta Johnson sanoi parlamentin palaavan työhönsä.

– Parlamentti on keskustellut brexitistä kolme vuotta. Nyt meidän on aika saada sopimus ja jättää EU 31. lokakuuta, ja sen me teemme, Johnson sanoi BBC:n mukaan New Yorkissa.

Vastaanotto ristiriitainen

Britannian korkeimman oikeuden päätös on otettu vastaan ristiriitaisin tuntein. BBC:n lakiasioihin keskittyvän toimittajan Clive Colemanin mukaan päätös on "perustuslaillista, lakiteknistä ja poliittista dynamiittia".

– Vau! Nyt pitää vetää hetki henkeä. Britannian pääministerin on todettu maan korkeimmassa oikeusistuimessa toimineen laittomasti, kun hän sulki parlamentin keskellä kansallista kriisiä, Coleman äimisteli.

Britannian ex-oikeusministeri Dominic Grieve, joka on kritisoinut voimakkaasti istuntotauon pidentämistä, ei yllättynyt oikeuden päätöksestä.

– Päätöksen syynä on pääministerimme törkeä piittaamattomuus, Grieve kiteytti.

Konservatiivien kansanedustaja Andrew Bridgen oli luonnollisesti täysin toista mieltä. Hän kuvaili päätöstä "häpeälliseksi".

– Meillä on nyt parlamentti, joka on täysin tietämätön siitä, mitä maassa halutaan. Se pitää demokratiaamme panttivankina. Seuraavaksi puhemies ottaa parlamentin hallintaansa ja alkaa laulaa niiden lauluja, jotka haluavat jäädä EU:hun. Tätä jatkuu lokakuun loppuun saakka, Bridgen sanoi.

Britannian työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn kehotti pääministeri Johnsonia eroamaan heti sen jälkeen, kun päätös oli kuultu.

– Kehotan Boris Johnsonia miettimään asemaansa ja ryhtymään lyhimmän aikaa virassaan toimineeksi pääministeriksi, Corbyn ehdotti. Työväenpuolueen puoluekokouksessa puhunut Corbyn evästi konservatiiveja valitsemaan puolueelleen uuden johtajan, joka "kunnioittaa demokratiaa".

Jotkut opposition kansanedustajat ovat väläyttäneet äänestystä Johnsonin luottamuksesta. Alahuoneen puhemies John Bercow on antanut ymmärtää, että tämä onnistuu, jos luottamusäänestyksestä tehdään virallinen pyyntö.

Parlamentti palaa töihin jo huomenna

Britannian parlamentti aloittaa työnsä jo huomenna. Bercow kertoi ohjeistaneensa alahuoneen virkamiehiä toimimaan niin, että istunnot jatkuvat keskiviikkona kello 11.30 paikallista aikaa.

Korkeimman oikeuden puheenjohtajan Brenda Hale sanoi julkistaessaan oikeuden päätöksen, että poikkeuksellisen pitkän istuntotauon tarkoitus oli estää parlamenttia hoitamasta työtään, koska hallitus ei pystynyt perustelemaan sitä riittävästi. Näin ollen oikeus katsoi, ettei istuntokausi ole lainkaan päättynyt.

– Pitkän istuntotauon vaikutukset demokratiamme perusteisiin olivat äärimmäisiä. Päätös suositella hänen majesteetilleen (kuningatar Elisabetille) parlamentin istuntotauon pidentämistä oli laiton, koska se esti tai häiritsi parlamenttia täyttämästä perustuslaillisia tehtäviään ilman laillisia perusteita, Hale perusteli.

Oikeus päätti ensin yksimielisesti, että tuomioistuin voi tehdä päätöksen istuntotauon laillisuudesta. Hallituksen mielestä kyseessä oli puhtaasti poliittinen päätös, joka ei kuulu tuomioistuimelle.

Johnsonin mukaan istuntotauon tarkoitus oli antaa hänen hallinnolleen mahdollisuus valmistella rauhassa uutta lainsäädäntöä. Opposition mukaan tarkoituksena oli jättää parlamentille niin vähän aikaa ennen lokakuun loppua, ettei sopimuksetonta brexitiä enää ehdittäisi estää.

Punnan kurssi lähti heti nousuun oikeuden päätöksen jälkeen.