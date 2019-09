Johnson haluaa poistaa Irlannin hätäratkaisun erosopimuksesta – EU odottaa yhä vaihtoehtoa

Britannian pääministeri Boris Johnson ei esitellyt ehdotusta kovan brexitin välttämiseksi, kun hän tapasi komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin maanantaina Luxemburgissa.

Komissio julkaisi tapaamisen jälkeen tiedotteen, jonka mukaan EU on avoin uusille ehdotuksille, jotka ovat linjassa erosopimuksen kanssa, mutta sellaisia ei ole vielä saatu.

Heinäkuussa pääministeriksi noussut Johnson tapasi Junckerin tänään ensimmäistä kertaa pääministerinä. Tapaamisen tarkoituksena oli päivittää EU:n ja Britannian keskusteluiden etenemistä ja keskustella seuraavista askelista.

Eropäivän lähestyessä keskusteluita päätettiin tiivistää, ja niitä on tarkoitus järjestää pian päivittäin. Keskusteluita on käyty viime aikoina vain virkamiesten kesken, mutta pian pöytään istuu myös EU:n pääneuvottelija Michel Barnier brittikollegansa kanssa.

Myös Juncker ja Johnson aikovat jatkaa keskusteluita.

Tapaamisesta odotettiin jonkinlaista lisävaloa siitä, onko Britannian hallitsematon ero Euroopan unionista vielä mahdollista estää. Lokakuun lopun eropäivään on aikaa enää kuutisen viikkoa.

Brittihallituksen tiedottajan mukaan Johnson toi tapaamisessa ilmi, että hän haluaa poistaa erosopimuksesta backstopin eli kiistanalaisen Irlannin rajaa koskevan ratkaisun.

Johnson oli kertonut Junckerille, että hän ei aio hakea lisäaikaa, vaan Britannia jättää unionin lokakuun viimeinen päivä.

Tuppurainen: EU on valmiudessa

EU on odottanut Britannialta esitystä siitä, miten maa välttäisi hallitsemattoman eron Euroopan unionista. Itsepintaisena ongelmana on edelleen Irlannin rajaa koskeva viimesijainen ratkaisu (backstop). Britannian parlamentti on torjunut nykyisen erosopimuksen kolme kertaa erityisesti backstopia koskevan arvostelun takia.

EU on viestittänyt olevansa valmis neuvotteluihin, jos Britannia antaa kunnollisen ehdotuksen. Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) toisti tämän myös maanantaina Brysselissä.

– EU on totta kai aina valmis neuvottelemaan, jos Britannia esittelee kunnollisen ehdotuksen. Tähän mennessä en ole nähnyt ehdotusta, joka vastaisi nykyistä backstopia, Tuppurainen sanoi.

Suomalaisministereitä kuunnellaan normaalia tarkemmin nyt, kun Suomi on EU-puheenjohtajamaa.

Luxemburgissa tapaamiseen osallistui myös EU:n pääneuvottelija Barnier.