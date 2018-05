Jopa 10 on kuollut kouluampumisessa Yhdysvaltain Texasissa – epäilty ampuja on koulun opiskelija

Ainakin kahdeksan on kuollut kouluampumisessa Yhdysvaltain Texasissa. Paikallinen televisiokanava ABC13 kertoo, että suurin osa uhreista oli lukion opiskelijoita.

– Kuolonuhreja on useita. Määrä voi olla 8–10, joista suurin osa koulun opiskelijoita, vahvisti Harrisin piirikunnan sheriffi Ed Gonzalez lehdistötilaisuudessa.

Tapaus sattui lukiossa Santa Fen kaupungissa perjantaina iltapäivällä Suomen aikaa.

Poliisi on vahvistanut paikallistelevisiolle, että teosta epäilty on pidätetty. Myös toinen henkilö on otettu kiinni. Yksi poliisi on loukkaantunut, mutta hänen vammojensa vakavuudesta ei ole tietoa.

Viranomaislähteisen mukaan teosta epäilty on ilmeisesti koulun oppilas.

Viranomaislähteiden mukaan koulun alueella ja sen lähiympäristössä voi olla räjähteitä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi Twitterissä, että ensitiedot eivät hyvältä näytä.

Asiasta uutisoi Suomessa ensin Helsingin Sanomat.

Trump on ilmaissut surunsa tapauksen johdosta.

We grieve for the terrible loss of life, and send our support and love to everyone affected by this horrible attack in Texas. To the students, families, teachers and personnel at Santa Fe High School – we are with you in this tragic hour, and we will be with you forever... pic.twitter.com/LtJ0D29Hsv