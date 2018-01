Joukko Hollywood-naisia käynnisti seksuaalisen häirinnän vastaisen kampanjan

Suuri joukko viihdealalla työskenteleviä naisia on käynnistänyt kampanjan seksuaalista häirintää vastaan. New York Times -lehden mukaan Time's Up -nimisen kampanjan takana on 300 merkittävää näyttelijää, agenttia, käsikirjoittajaa, tuottajaa ja muuta viihdealan toimijaa.

Naiset kertoivat kampanjastaan avoimessa kirjeessä, joka julkaistiin muun muassa New York Timesin sivuilla. Kirjeen on allekirjoittanut muun muassa näyttelijät Meryl Streep , Nicole Kidman , Keira Knightley , Sarah Jessica Parker , Emily Blunt , Alyssa Milano , Cate Blanchett, Emma Stone, Emmy Rossum , Eva Longoria, Emilia Clarke , Kate Hudson , Michelle Pfeiffer, Mila Kunis , Natalie Portman , Penelope Cruz , Reese Witherspoon , Jane Fo nda ja Sienna Miller . Lisäksi kirjeen allekirjoittaneiden joukossa on myös muun muassa laulaja Jennifer Lopez .

Kampanjan tarkoituksena on muun muassa kerätä varoja, joilla autetaan seksuaalisen häirinnän uhreja. Kampanja on myös esittänyt pyynnöt viihdealan naisille, että nämä pukeutuvat mustiin vaatteisiin ja puhuvat seksuaalisesta häirinnästä punaisella matolla Golden Globe -gaalassa. Kultaiset maapallot jaetaan Yhdysvalloissa 7. tammikuuta.