Joukkoampumisissa kuoli viikonloppuna 30 Yhdysvalloissa – Trumpin retoriikkaa syytetään väkivallan lisääntymisestä

Yhdysvalloissa lauantai-iltana ja sitä seuraavana yönä tapahtuneissa joukkoampumisissa kuoli luoteihin ainakin 30 ihmistä. Kymmenet haavoittuivat.

Veriteot ovat herättäneet keskustelun siitä, onko maan presidentin Donald Trumpin käyttämä retoriikka ainakin osittain syynä aseellisen väkivallan lisääntymiseen.

Trump julisti Twitterissä, että El Pason isku oli pelkurimainen teko ja toivoi tviiteissään Jumalan siunausta Texasin ja Ohion ampumisten uhreille.

Kriitikot eivät päästäneet Trumpia kuitenkaan vähällä, vaan häntä syytettiin ampumisten jälkeen siitä, että hänen tapansa laukoa julkisesti alentavin termein höystettyjä kommentteja maahanmuuttajista työntää ulkomaalaisvihaa valtavirtapolitiikkaan.

Tämän lisäksi hänen tapansa puhua rohkaisee kriitikoiden mukaan valkoista ylivaltaa puolustavia ajatuksia, jotka taas puolestaan yllyttävät väkivaltaisiin tekoihin.

– On parhaimmillaankin tietämättömyyttä ja pahimmillaan edesvastuutonta kuvitella, ettei hänen hallinnollaan ja sen levittämällä vihan retoriikalla ole ollut roolia senkaltaisessa väkivallassa, jota näimme eilen El Pasossa, sanoi ihmisoikeusjärjestö Southern Poverty Law Center.

Järjestö viittasi muun muassa Trumpin tapaan kutsua meksikolaisia raiskaajiksi ja huumekauppiaiksi. Järjestö mainitsi esimerkkinä myös sen, ettei Trump tehnyt mitään, kun yleisö vaati yhteen ääneen hänen kampanjatapahtumassaan, että somalialaissyntyinen kongressiedustaja "lähetettäisiin takaisin".

Myös muun muassa demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivä ja El Pasossa asuva Beto O'Rourke kritisoi Trumpia sunnuntaina. Hänen mukaansa Yhdysvalloissa on avoimen rasismin ilmapiiri.

– Näemme sen myös valtionpäämiehestämme. Hän rohkaisee tätä, O'Rourke kertoi CNN:lle.

– Hän ei vain suvaitse sitä, hän rohkaisee sitä kutsuen maahanmuuttajia raiskaajiksi ja rikollisiksi sekä yrittämällä asettaa porttikiellon yhden uskonnon harjoittajille. Ihmiset vastaavat tähän käytökseen, hän jatkoi.

O'Rourke edusti Texasia aiemmin Yhdysvaltain kongressissa.

El Pason ampuja ylisti terrorismista syytettyä

Texasin El Pasossa ampuja avasi tulen Walmart -tavaratalossa Cielo Vistan ostoskeskuksessa ja ampui kuoliaaksi 20 ihmistä sekä haavoitti 26:ta. Poliisi pidätti parikymppisen miehen epäiltynä ampumisesta, El Pason poliisin edustaja Robert Gomez kertoi sunnuntaina.

Washington Postin mukaan useat haavoittuneista olivat sunnuntaina kriittisessä tilassa, joten kuolonuhrien määrä voi vielä kasvaa.

Poliisin mukaan tapausta tutkitaan mahdollisena viharikoksena. Poliisilla on tutkittavana manifesti, jonka arvioidaan olevan epäillyn kuvafoorumille lataama. CNN:n mukaan epäilty arvelee tekstissä, että "hän kuolee tänään".

CNN ja Los Angeles Times kertovat, että ampujaksi epäilty on kotoisin Dallasin esikaupunkialueelta, joka sijaitsee yli tuhannen kilometrin päässä El Pasosta.

– Meillä on tämän henkilön tekemä manifesti, joka viittaa siihen, että kyseessä voi olla viharikos, El Pason poliisipäällikkö Greg Allen kertoi.

Manifesti ylistää myös Uuden-Seelannin Christchurchissa tehtyjä maaliskuisia moskeijaiskuja, joissa kuoli 51 ihmistä. Tekijää on syytetty terrorismista.

Texasilaissyyttäjä Jaime Esparza kertoi sunnuntaina, että syyttäjä aikoo vaatia kuolemantuomiota El Pason ampujalle. Hänen mukaansa miestä odottavat syytteet useista murhista ja hänet voidaan näin ollen tuomita myös kuolemaan.

Oikeusministeri William Barrin alaisuudessa Texasissa toimiva asianajaja John Bash sanoi sunnuntaina, että El Pason ampumatapausta pidetään mahdollisesti kotimaisena terrorismina.

– Käsittelemme tätä myös kotimaisena terrorismitapauksena. Kotimaiselle terrorismille on laillinen määritelmä ja tämä täyttää ne, Bash kertoi.

Bashin mukaan tapausta tutkitaan sillä näkökulmalla, että sen perusteella voitaisiin nostaa viharikossyytteet ja syytteet tuliaserikoksesta.

Daytonin ampuja ampui myös oman siskonsa

Alle vuorokausi El Pason jälkeen Ohion Daytonissa asemies tappoi ainakin 9 ihmistä, kun hän alkoi ampua paikallisessa ravintolakorttelissa. Poliisi kertoi Twitterissä, että ampuja saatiin pysäytettyä alle minuutti sen jälkeen, kun hän avasi tulen. Ampuja kuoli poliisin luoteihin.

Kuolonuhrien lisäksi 27 ihmistä on haavoittunut.

Daytonin poliisin apulaispäällikkö Matt Carper kertoi sunnuntaina, että 24-vuotias valkoihoinen mies tappoi myös oman siskonsa verilöylyssä.

Ensimmäinen ilmoitus laukauksista tuli kello yhdeltä paikallista aikaa eli aamulla Suomen aikaa.

Daytonin Oregon District -kaupunginosa on suosittu ravintola- ja illanviettoalue.

– Onneksi meillä oli useita poliiseja tapahtumapaikan välittömässä läheisyydessä, kun ampuminen alkoi. Väkivalta ei kestänyt kauaa, Carper kertoi sunnuntaina.

– Niin paha kuin tilanne onkin, olisi se voinut olla paljon pahempi.

Carper kertoi, että ampujan käyttämä ase oli .223-kaliiperinen kivääri. Aseessa oli myös tavallista isompi lipas.

Daytonin kaupungin pormestari Nan Whaley kertoi sunnuntaina tiedotustilaisuudessa, että alueella on turvallista liikkua ja alue on auki. Myös illalla järjestettävään muistotilaisuuteen on turvallista saapua.

– En halua pelotella ihmisiä, mutta tällainen tapaus voi tapahtua missä tahansa. Oregon District on yksi alueen turvallisimmista paikoista, Daytonin kaupungin pormestari Nan Whaley kertoi sunnuntaina.

Kolmas ampuminen vain tunti toisen jälkeen

Yhdysvalloissa tapahtui vuorokauden sisään myös kolmas joukkoampumistapaus. Vain reilu tunti sen jälkeen, kun Ohion Daytonista oli tullut ensimmäinen ilmoitus ampumisesta, seuraava tapahtui jo Chicagossa. Seitsemän ihmistä sai ampumahaavoja välikohtauksessa.

Chicago Sun Times on kertonut, että poliisin mukaan Douglas Park -puistoon kokoontunutta joukkoa tulitettiin ohi ajaneesta mustasta Chevrolet Camaro -urheiluautosta varhain sunnuntaina paikallista aikaa. Illinois kuuluu eri aikavyöhykkeeseen kuin Ohio, ja Chicago on tunnin jäljessä Daytonia.

NBC Chicago kertoi aiemmin, että uhrit ovat parikymppisiä. Osumia saaneista kolme on naisia ja neljä miehiä. Yksi miehistä sai osuman nivuseen ja on kriittisessä tilassa. Kaksi miehistä pääsi sairaalaan omin avuin, muut tarvitsivat hoitohenkilökunnan apua.

Poliisi tutkii tapausta, mutta ei ole ottanut ketään kiinni.

Lehden mukaan lähikorttelissa sattui muutama tunti myöhemmin aiempaan liittymätön ampumistapaus, jossa haavoittuivat mies ja nainen.