Joukkopako Venezuelasta jatkuu: lähteneitä nyt 3,4 miljoonaa

Kriisin kurjistamasta Venezuelasta lähti viime vuonna joka päivä keskimäärin noin 5 000 ihmistä, kertovat YK:n pakolaisjärjestö UNHCR ja kansainvälinen siirtolaisjärjestö IOM. Järjestöjen arvion mukaan Venezuelasta on lähtenyt 3,4 miljoonaa ihmistä.

Kansallisten maahanmuuttoviranomaisten ja muiden lähteiden perusteella järjestöt uskovat, että noin 2,7 miljoonaa venezuelalaista majailee Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian maissa, ja loput ovat lähteneet kauemmas. Suurin osa lähtijöistä, yli miljoona, on suunnannut Kolumbiaan. Seuraavaksi eniten venezuelalaiset ovat ottaneet suunnakseen Perun (yli puoli miljoonaa), Chilen (yli 280 000) ja Ecuadorin (yli 220 000).

Järjestöjen mukaan Latinalaisen Amerikan maat ovat antaneet venezuelalaisille noin 1,3 miljoonaa oleskelulupaa ja muunlaisia lupia sekä vahvistaneet turvapaikkajärjestelmiään voidakseen prosessoida ennennäkemättömät hakemusmäärät.

Taudit leviävät lääkkeiden puutteessa

Venezuelan terveydenhuoltojärjestelmän romahtaminen on vaaraksi koko alueelle. Tällä viikolla The Lancet Infectious Diseases -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan esimerkiksi koulutettujen terveydenhuollon ammattilaisten muutto pois maasta sekä pula lääkkeistä ja lääketarvikkeista ovat merkittävästi huonontaneet Venezuelan tilannetta.

Esimerkiksi malariatapaukset ovat lisääntyneet 365 prosentilla vuosien 2000 ja 2015 välillä, ja kasvu on edelleen jatkunut. Tutkijat arvioivat, että malariatapausten määrä on yhteydessä Venezuelan valuutan hyperinflaatioon.

Tutkijat vaativatkin niin kansallisilta ja alueellisilta kuin globaaleiltakin viranomaisilta toimia, joilla epidemiat saadaan kontrolliin ja niiden leviäminen Venezuelan ulkopuolelle voidaan estää. Tutkimusta johtanut tohtori Martin Llewellyn kuitenkin sanoo Glasgow'n yliopiston tiedotteessa Venezuelan instituutioiden pimittävän terveysdataa, ja lisäksi tutkimukseen osallistuneita venezuelalaisia oli uhkailtu vankilalla, laboratorioita ryöstetty, välineitä rikottu ja kovalevyjä viety.

Rajalla raikuvat kilpailevat konsertit

Venezuelan ja Kolumbian rajalla järjestetään tänään kaksi kilpailevaa konserttia. Kolumbian Cucutassa luvassa on brittimiljardööri Richard Bransonin järjestämä Venezuela Aid Live -konsertti, joka korkkaa kahden kuukauden mittaisen varainhankintakampanjan venezuelalaisten hyväksi ja jolla pyritään painostamaan Venezuelan nykyhallitusta päästämään maahan humanitaarista apua. Lavalle nousee tiettävästi kymmeniä espanjakielisen maailman musiikkitähtiä.

300-metrisen Tienditas-sillan toisessa päässä, Venezuelan Urenassa valmistellaan hallituksen omaa tukikeikkaa. Esiintyjälistaa ei kuitenkaan ole julkistettu, ja ainakin yhden venezuelalaisen salsasolistin on kerrottu kieltäytyneen kutsusta. Konsertin on kerrottu kestävän sunnuntaihin asti.

Cucuta on yksi paikoista, jonne pääosin Yhdysvalloista tullutta humanitaarista apua on kasaantunut. Venezuelan presidentti Nicolas Maduro on kieltäytynyt päästämästä apua maahan, koska hänen mielestään kyse on invaasion ensiaskeleista.

Itsensä väliaikaiseksi presidentiksi nimittänyt ja yli 50 maan presidentiksi tunnustama oppositiojohtaja Juan Guaido on vannonut saavansa avun Venezuelaan lauantaina. Konteissa odottaa niin ruokaa kuin hygienia- ja lääketarvikkeita.