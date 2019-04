Juncker: Ensi viikon perjantai ehdoton takaraja brexit-sopimuksen hyväksymiselle

Komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin mukaan ensi viikon perjantai on ehdoton takaraja, kun brexitin lisäajasta päätetään. Britannian parlamentin alahuoneen pitää Junckerin mukaan hyväksyä erosopimus siihen mennessä, jotta EU voi antaa erolle lisäaikaa.

– Jos päätöstä ei ole tehty siihen mennessä, uusi lyhyt lisäaika ei ole mahdollinen. 12. huhtikuuta jälkeen EU-parlamenttivaalit vaarantuvat ja siten myös Euroopan unionin toiminta, Juncker sanoi Euroopan parlamentissa.

Jos erosopimus hyväksytään parlamentin alahuoneessa, EU-mailla pitäisi Junckerin mukaan olla valmiutta antaa brexitille lisäaikaa 22. toukokuuta saakka.

Sopimukseton ero ensi viikon perjantaina on Junckerin mukaan erittäin todennäköinen skenaario.

May ja Corbyn yrittävät löytää sovun

Britannian pääministeri Theresa May on varautunut joustamaan brexit-periaatteistaan sovun löytämiseksi. May pyysi eilen hallituksen seitsentuntiseksi venyneen kriisikokouksen jälkeen opposition työväenpuoluetta ja sen johtajaa Jeremy Corbynia mukaan neuvottelupöytään, mutta sovun löytyminen edellyttää todennäköisesti lähempää suhdetta Euroopan unioniin eli "pehmeämpää" eroa kuin Mayn aiemmassa sopimusehdotuksessa on suunniteltu.

Eilisen kokouksen jälkeen May pyysi myös lisäaikaa EU-eron toteutumiselle, tosin kuitenkin siten, ettei maan olisi tarpeen osallistua EU-vaaleihin.

Parlamentin alahuone on jo kolmeen otteeseen hylännyt pääministerin ehdotuksen erosopimukseksi. Tänään kyselytunnilla May totesi, että hän uskoo työväenpuolueella ja hänellä olevan paljon yhteisiä näkemyksiä EU-erosta.

Euroskeptikoille ei kelpaa kompromissi

Ulkopuolisten voi olla vaikea arvailla, mitä yhteistä puoluepomoilla todellisuudessa on. Työväenpuolue on esimerkiksi vaatinut tulliliittoa EU:n kanssa, mikä ei ainakaan aiemmin ole Maylle kelvannut. Lisäksi Corbyniin kohdistuu valtava paine järjestää toinen brexit-kansanäänestys, eikä tämäkään ajatus herättäne Mayssa erityistä intohimoa. Pääministerin on kuitenkin kerrottu ryhtyvän neuvotteluihin lähtökohtaisesti ilman tiukkoja ehtoja.

Jos kaksikko ei löydä yhteistä kompromissia, tavoitteena on keksiä eri vaihtoehtoja, joista alahuone äänestäisi. Mayn johtaman konservatiivipuolueen euroskeptikoilla tuskin on intoa hypätä minkäänlaisen Corbyn-kompromissin kelkkaan. Monet heistä, kuten Boris Johnson ja Jacob Rees-Mogg, ovat kiukustuneet pääministerin yhteistyöstä työväenpuolueen kanssa, mikä on herättänyt epäilyksiä koko konservatiivipuolueen yhtenäisyydestä ja tulevaisuudesta.