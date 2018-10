Jyväskylässä opiskellut Kunthida Rungruengkiat haluaa viedä pohjoismaisen hyvinvointivaltion ihanteita Thaimaahan

Tapaan Kunthida Rungruengkiatin, suomalaisittain Idan, Bangkokissa keväällä perustetun uuden ja paljon mediahuomiota sekä kannattajia saaneen Uusi tulevaisuus eli Future Forward -puolueen pääkonttorissa. Ida, 34, on puolueen perustajajäsen ja varapuheenjohtaja.

– Haluan vaikuttaa yhteiskuntaan ja olla mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa kaikille, Ida kertoo motiiveistaan puolueessa vaikuttamiseen.

Hänen vastuullaan on erityisesti puolueen koulutusasiat.

– Suomen koulutusjärjestelmä tunnetaan hyvin Thaimaassa ja sitä arvostetaan paljon. Minä olen ikään kuin Suomen koulumaailman kasvot täällä, Ida sanoo.

Sujuvaa suomea puhuva Ida oppi Suomen kielen jo vaihto-oppilasvuonna vuosituhannen vaihteessa Pomarkussa.

– Thaimaan isovanhempani olivat jo kuolleet. Suomesta sain perheeni kautta uudet isovanhemmat. He eivät osanneet sanaakaan englantia, joten halusin oppia suomea, jotta voin pyytää mummua tekemään mustikkapiirakkaa. Se on maailman parasta.

Ida palasi Suomeen syksyllä 2007 Jyväskylään, jonka yliopistossa hän suoritti maisterintutkintonsa aiheenaan kulttuurienvälinen viestintä. Suomen kieli sujui häneltä jo niin hyvin, että hän työskenteli myös kääntäjänä ja tulkkina Keski-Suomen Tulkkikeskuksessa Jyväskylässä.

Tulkin töitä hän on tehnyt myös Thaimaassa muun muassa sairaaloissa ja toiminut konsulttina ja tulkkina myös Suomen Thaimaan suurlähetystölle. Hän on kääntänyt thai-kielelle muun muassa Salla Simukan nuortenkirjoja. Parhaillaan työn alla on thai-käännös Ilkka Taipaleen kirjasta 100 sosiaalista innovaatiota Suomesta.

– Suomi on iso osa ajatteluani ja ideologiaani. Etenkin Kela-järjestelmä ja sosiaaliturva ovat Suomessa hienoja asioita. Pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusajatuksen tuominen Thaimaahan on iso haaste, Ida sanoo.

Ida kokee elämäntehtäväkseen ainakin tällä hetkellä parantaa Thaimaan yhteiskuntaa ja ihmisten arkea.

– Haluan vaikuttaa ihmisten ajatusmaailmaan. Muutoksen haluamisen pitää lähteä ihmisistä itsestään, muutos on aina vaikea ja hidas prosessi.

Ida on huolissaan etenkin thaimaalaisten urbaanista köyhyydestä. Kotitalouksilla on paljon lainaa. Myös työttömyyttä on paljon eikä ilmainen koululaitos ole käytännössä ilmainen.

– Thaimaassa halutaan ihmisten olevan ensisijaisesti tottelevaisia. Turvallisuus on ykkösprioriteetti. Uskon ja tiedän, että thaimaalaisissa on paljon potentiaalia. Ihmisten pitää oppia keskustelemaan yhdessä siitä, mitä halutaan.

Maaliskuussa perustetun Future Forward -puolueen alkutaipaleeseen Ida on tyytyväinen.

– Puolueemme edustaa uutta sukupolvea. Emme ole ammattipoliitikkoja ja minusta se on hyvä asia. Thaimaassa on seitsemän miljoonaa nuorta, jotka eivät ole koskaan äänestäneet ja he ovat meidän ydinkohderyhmämme.