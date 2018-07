Käsirysy sävytti Trumpin ja Putinin tiedotustilaisuuden alkua, aktivisti protestoi ja päätyi pihalle

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tiedotustilaisuuden yhteydessä oli harvinainen välikohtaus, jossa tiedotustilasta poistettiin yksi henkilö.

Käsirysyksi yltynyt protesti alkoi juuri ennen tiedotustilaisuuden alkua, kun paikalla oli runsaslukuinen joukko median edustajia.

Kaikille Linnaan menneille toimittajille ja kuvaajille oli tehty turvatarkastus, mutta toimittajilla oli lupa pitää mukanaan työvälineitä. Häirikkömiehen kädessä olleessa paperissa luki Nuclear Weapon Ban Treaty eli ydinaseiden kieltosopimus.

Tilanteeseen tuli nopeasti turvamiehiä, jotka veivät miehen pois tilasta. Mies teki sen verran vastarintaa, että häntä kiskottiin käsivarresta kunnolla.

Yhdysvaltalaismedia on tunnistanut miehen toimittaja Sam Husseiniksi, joka on kirjoittanut muun muassa Nation-lehdelle. Hän työskentelee Washingtonissa. Hän vaikuttaa nettiprofiiliensa perusteella pitkään vaikuttaneelta kansalaisaktivistilta.

Nationin päätoimittaja Katrina vanden Heuvel vahvistaa Twitterissä, että Husseini on työskennellyt lehdelle Helsingin huippukokouksessa.

– Trumpin hallinto panettelee säännöllisesti mediaa. Olemme hyvin huolestuneita tiedoista, joiden mukaan Husseini on poistettu tiedotustilaisuudesta.

Ulkoministeriö ei heti vahvistanut STT:lle tilaisuudesta poistetun miehen henkilöllisyyttä.

Ulkoministeriön ajankohtaisviestinnän yksikön päällikkö Vesa Häkkinen kertoo, että poistettu mies oli päässyt lehdistötilaisuuteen Presidentinlinnaan toimittajastatuksella.

– Meillä on ihan normaali akkreditointiprosessi ollut täällä. Siinä käydään läpi se, että kyseessä on oikea toimittaja, kyseessä on oikea media, ja toki sitten katsotaan vähän muutakin, turvallisuusasioita, Häkkinen sanoo STT:lle.

Kaikille Linnaan menneille toimittajille ja kuvaajille oli tehty turvatarkastus, mutta toimittajilla oli lupa pitää mukanaan työvälineitä.

Häkkinen arvelee, että paikalla olleet turvamiehet ennakoivat jonkinlaista mielenilmausta ja sen takia mies poistettiin tilaisuudesta.

Häkkinen sanoo, ettei lehdistötilaisuuksia ole tarkoitettu mielenilmauksiin.

– Mielenilmauksille on paikkansa ja Suomessa on ilmaisunvapaus, mutta ei pressitilaisuuksia ole tarkoitettu siihen.