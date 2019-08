KCNA: Kim valvoi Pohjois-Korean tuoreinta ohjuskoetta, jossa testattiin "uudentyyppistä asetta"

Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un valvoi lauantaina "uuden aseen" koetta, kertoo Pohjois-Korean valtiollinen media KCNA. KCNA ei kertonut teknisiä yksityiskohtia, mutta sen mukaan Pohjois-Koreassa kehitetty uudentyyppinen ase sopii alueen maasto-olosuhteisiin.

Pohjois-Korea laukaisi lauantaina kaksi ohjusta Japaninmereen. Ohjuskokeet ovat peräti viidennet kahden viikon sisään. Pohjois-Korea on sisuuntunut meneillään olevasta Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen sotaharjoituksesta ja haluaa varoittaa sotaharjoituksen pitäjiä ohjuskokeillaan.

Kaukoidän tutkimusinstituutin tutkija Kim Dong-yub uskoo Pohjois-Korean laukaisseen lauantaina uusia lyhyen matkan ballistisia ohjuksia, jotka ovat osa maan armeijan nykyaikaistamista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump totesi Twitterissä, että Pohjois-Korean Kim on hieman pahoitellut hänelle ohjuskokeita. Trumpin mukaan Kim on ilmoittanut kirjeellä, että haluaisi tavata Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean yhteisen sotaharjoituksen päätyttyä. Ilmeisesti ohjuskokeidenkin on määrä loppua tuolloin.