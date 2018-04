Kabulissa tuhoisa itsemurhaisku – kymmeniä ihmisiä kuollut

Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa on tehty tuhoisa itsemurhaisku väkijoukkoon. Terveysministeriön mukaan iskussa on kuollut yli 30 ihmistä ja kymmeniä on haavoittunut.

Tekijä räjäytti itsensä väkijoukossa, joka oli kerääntynyt äänestäjien rekisteröintikeskuksen luokse. Isku tapahtui tiettävästi keskuksen sisääntuloportin luona.

Afganistanissa on määrä pitää parlamenttivaalit lokakuussa. Äänestäjien rekisteröinti alkoi aiemmin tässä kuussa.