Kahdella lobbaustapahtumaan Washingtonissa osallistuneella todettu koronavirus – samaan tapahtumaan osallistui myös varapresidentti Pence

Kahdella poliittiseen konferenssiin Washingtonissa osallistuneella vieraalla on todettu koronavirustartunta. Samaan alkuviikosta järjestettyyn tapahtumaan osallistuivat myös Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence, ulkoministeri Mike Pompeo sekä demokraattisen puolueen esivaaleissa presidenttiehdokkuutta tavoitellut Michael Bloomberg.

Israelin politiikkaa lobbaavan tapahtuman järjestäjä American Israel Public Affairs Comittee (AIPAC) tiedotti Twitterissä, että ainakin kahdella New Yorkista tapahtumaan saapuneella osallistujalla on vahvistettu näytteenoton jälkeen koronavirustartunta.

AIPAC kertoo tapahtuman osallistujille, puhujille ja kongressin virastoille lähettämässään sähköpostissa, että järjestäjät ovat jatkuvassa yhteydessä terveysviranomaisten kanssa tilanteen seuraamiseksi.

Järjestäjä oli aikaisemmin ilmoittanut Washingtonin terveysviranomaisille, että tapahtuman osallistujille ei ole aiheutunut välitöntä riskiä.

AIPAC-tapahtumassa arvellaan käyneen noin 18 000 vierasta. Arviolta noin kaksi kolmasosaa Yhdysvaltain kongressin jäsenistä on osallistunut tapahtumaan.

San Franciscon risteilyaluksella yli 20 uutta tartuntaa

Varapresidentti Pencen mukaan Yhdysvaltojen länsirannikolla San Franciscon edustalle pysäytetyllä risteilyaluksella on todettu 21 koronavirustartuntaa.

Havaijilta tulossa ollut Grand Princess -risteilijä pysäytettiin Kalifornian edustalla keskiviikkona sen jälkeen kun kävi ilmi, että kaksi aluksen edellisellä matkalla ollut ihmistä oli sairastunut. Uutiskanava CNN:n mukaan edellisellä risteilyllä mukana olleiden joukosta on löytynyt jo kuusi tartunnan saanutta.

Pencen mukaan nyt todetuista tartunnoista 19 on löydetty miehistön jäseniltä ja kaksi matkustajilta. Testejä on ehtinyt valmistua vasta alle 50. Yhteensä laivalla on yli 3 500 ihmistä.

Uuden koronaviruksen torjuntatoimista vastuuseen määrätyn varapresidentin mukaan alus on määrä ohjata tänä viikonloppuna satamaan. Kaikki laivalla olijat testataan viruksen varalta. Pencen mukaan on todennäköistä, että ainakin noin 1 100 miehistö jäsentä jäävät laivalle karanteeniin.

Presidentti Donald Trump puolestaan ilmaisi toivovansa, että kaikki laivalla olevat ihmiset jäävät karanteeniin alukselle.

– En halua, että (tartunta)luvut tuplaantuvat yhden laivan takia. Tämä ei edes ollut meidän syymme, Trump sanoi Yhdysvaltain tautikeskuksen (CDC) lehdistötilaisuudessa Atlantassa.

– Ei tämä ole laivalla olevien ihmistenkään vika. Ja heistä suurin osa on amerikkalaisia, presidentti lisäsi.

Jo toinen saman yhtiön alus

Risteilijän matkustajat joutuivat kuulemaan laivalla todetuista tartunnoista ja Pencen lausunnosta mediasta, kertoo muun muassa Washington Post. Lehden mukaan laivan kapteeni oli pahoitellut asiaa matkustajille.

– Yhdysvaltojen hallinto ei kertonut meille asiasta etukäteen, kapteeni sanoi.

Sekä matkustajia että henkilökuntaa on kehotettu pysymään hyteissään.

Grand Princess -alus kuuluu samalle Princess Cruises -yhtiölle kuin Diamond Princess -alus, joka oli pitkään karanteenissa Japanissa. Yli 700 Diamond Princess -aluksen matkustajaa sai virustartunnan ja ainakin kuusi kuoli.

Yhdysvalloissa oli varhain lauantaina todettu yhteensä lähes 300 koronavirustartuntaa, kertoi CNN tuoreessa päivityksessään. Tartuntoja on todettu yli 20 osavaltiossa. New York Timesin mukaan tartuntoja on eniten Kalifornian ja Washingtonin osavaltioissa.

Texas perui suuren festivaalin

Presidentti Trump on toistuvasti todennut, ettei usko koronaviruksen leviävän maassa niin mittavasti, kuin terveydenhuollon asiantuntijat ovat arvioineet.

Huolet viruksen leviämisestä ovat kuitenkin johtaneet esimerkiksi yleisötapahtumien perumiseen. Texasin osavaltio ilmoitti varhain lauantaina Suomen aikaa, että tunnettu South by Southwest -festivaali (SXSW) perutaan. Musiikki-, elokuva- ja teknologia-alan tapahtuma on järjestetty Austinissa maaliskuussa.

New York Timesin mukaan kyseessä saattaa olla suurin koronaviruksen takia peruttu kulttuuritapahtuma tähän mennessä. Viime vuonna SXSW kertoi kävijämääräkseen 417 000 ihmistä.

SXSW:n peruminen herätti huolta myös muiden lähikuukausien suurten festivaalien kohtalosta. Kaliforniassa huhtikuussa järjestettävän Coachellan edustajat eivät toistaiseksi kommentoineen festivaalin tilannetta uutistoimisto AFP:lle.

Kiinassa Hubein maakuntaa pidetään yhä eristettynä

Kiinassa koronavirustartuntojen keskiössä oleva Hubein maakunta on edelleen eristettynä. Kiinan viranomaiset kertoivat varhain lauantaina noin sadasta uudesta koronavirustartunnasta, joista noin 74 oli kirjattu Hubeissa. Maakunnan uusien tartuntojen luku on alhaisin sen jälkeen kun eristystoimet tammikuun lopulla alkoivat, kertoo uutistoimisto AFP.

Viime päivinä tartuntamäärät ovat olleet hienoisessa nousussa Hubein ulkopuolella. Kiinan mukaan tartunta on lisäksi todettu 24:llä ulkomailta Kiinaan palaneella ihmisellä, mikä on lisännyt huolta tartuntamäärien kasvusta ulkomailla saadun viruksen seurauksena.

Kiina kertoi myös 28 uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta. Maassa on viranomaisten antamien tietojen mukaan kuollut viruksen seurauksena nyt 3 070 ihmistä. Koko maailmassa viruskuolemia on todettu noin 3 500.

Maailmanlaajuisesti koronavirustartuntoja on todettu noin 102 000, joista yli 80 000 Kiinassa. Kymmenien tuhansien kerrotaan myös parantuneen viruksen aiheuttamasta taudista.

Korjattu kello 9.22. Jutussa väitettiin aiemmin virheellisesti, että Michael Bloomberg tavoittelisi demokraattien presidenttiehdokkuutta. Bloomberg ilmoitti hiljattain vetäytyvänsä ehdokaskilpailusta.