Kaksi poliisia pidätettiin virantoimituksesta Buffalossa – kaatoivat videolla 75-vuotiaan mielenosoittajan, joka joutui sairaalaan

New Yorkin osavaltiossa sijaitsevassa Buffalossa kaksi poliisia pidätettiin tuoreeltaan virantoimituksesta mielenosoittajan jouduttua sairaalaan.

Päätöksen taustalla oli julkisuudessa levinnyt video, jossa poliisien nähtiin työntäneen ikääntynyttä mielenosoittajaa, joka oli osallistunut George Floydin kuolemaa seuranneisiin mielenosoituksiin. Poliisin töytäisemä mielenosoittaja kaatui ja sai vamman päähänsä.

Poliisien hyllyttämisestä kertoi Twitterissä Buffalon pormestari Byron Brown. Pormestarin mukaan video oli ollut hänen ja Buffalon poliisipäällikön Byron Lockwoodin mielestä järkyttävä. Brown kertoi Lockwoodin aloittaneen tapauksesta tutkinnan.

Brownin mukaan poliisien kaataman sairaalahoitoa saavan 75-vuotiaan miehen tila on vakaa, mutta vakava.

New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo kommentoi Twitterissä Buffalon tapauksen olleen "perusteeton ja kertakaikkisen häpeällinen".

– Poliisien tulee valvoa – ei väärinkäyttää – lakia, Cuomo tviittasi.

New Yorkin pormestari joutui buuausmyrskyn silmään

Poliisin otteita on kritisoitu myös muualla New Yorkin osavaltiossa. New Yorkin kaupungin pormestari Bill de Blasio joutui huutomyrskyn ja buuausten kohteeksi George Floydin muistotilaisuudessa sen jälkeen, kun hän puolusti poliisin voimaotteita mielenosoituksessa New Yorkissa.

Floydin kunniaksi Minneapolisissa järjestetty muistotilaisuus alkoi myöhään torstaina Suomen aikaa. Tämän lisäksi myös New Yorkissa järjestettiin muistotilaisuus, johon de Blasio osallistui.

De Blasio on joutunut kritiikin kohteeksi sen jälkeen, kun video poliisin voimankäytöstä New Yorkin protestoijia kohtaan levisi sosiaalisessa mediassa.

De Blasio on puolustanut poliisia ja sanonut poliisin toimineen hillitysti, mikä on nostanut kritiikkiä. Esimerkiksi de Blasion eroamista vaativaan adressiin on viime päivinä tullut lukuisia uusia allekirjoituksia.

"Floyd kuoli rasismin ja syrjinnän pandemiassa"

Floydin asianajaja vakuutti muistotilaisuudessa Minneapolisissa, että oikeus tulee toteutumaan Floydin tapauksessa.

– George Floyd ei kuollut koronaviruspandemian uhrina. Kyseessä oli toisenlainen pandemia: rasismin ja syrjinnän pandemia, joka tappoi hänet, sanoi asianajaja Benjamin Crump.

Muistotilaisuuteen ottivat osaa muun muassa Floydin perhe, pastori Jesse Jackson, Minnesotan kuvernööri Tim Walz, Minnesotan senaattori Amy Klobuchar ja Minneapolisin pormestari Jacob Frey.

Tunnettu kansalaisoikeusaktivisti Al Sharpton piti tilaisuudessa myös puheen, jossa hän sanoi Floydin muuttaneen maailmaa. Hän lupasi, että ihmiset jatkavat taistelua Floydin ja mustien oikeuksien puolesta.

– Poliisin polvi Floydin niskassa on koko afrikkalaisamerikkalaisen kokemuksen metafora, hän sanoi.

– Syy, miksi meistä ei ole koskaan voinut tulla sitä, mitä halusimme ja unelmoimme, on se, että te olette pitäneet polvea meidän niskassamme. Nyt on aika nousta ylös Georgen nimissä ja sanoa, että ottakaa polvi pois, hän sanoi tilaisuudessa New York Timesin mukaan, viitaten mustien kokemaan laajaan syrjintään.

Kansalaisjärjestöt haastavat Trumpin oikeuteen

Yhdysvalloissa kansalaisoikeusjärjestö American Civil Liberties Union ja mustien oikeuksia ajava Black Lives Matter -liike haastavat oikeuteen presidentti Donald Trumpin ja oikeusministeri William Barrin.

Asiasta kertoo muun muassa Guardian.

Liikkeet syyttävät Trumpia ja Barria muun muassa kansalaisten perustuslaillisten oikeuksien rajoittamisesta.

Oikeuskanteen taustalla ovat maanantaiset tapahtumat, jossa rauhanomainen mielenosoitus Valkoisen talon edessä hajotettiin ilmeisesti vain sen vuoksi, jotta Trump pääsisi kävelemään ja kuvauttamaan itsensä Raamatun kanssa läheisen kirkon edessä.

Trumpin tempaus ja hänen toimensa mielenosoitusten aikana ovat saaneet paljon kritiikkiä. Eilen hänen entinen puolustusministerinsä Jim Mattis kritisoi Trumpia harvinaisessa kannanotossa siitä, että tämä ei yritä yhdistää Yhdysvaltoja vaan hajottaa maan.

Kritiikkiä oman puolueen riveistä

Trumpia on kritisoitu myös oman puolueensa riveistä. Alaskalainen republikaanisenaattori Lisa Murkowski kertoi painivansa sen kanssa, tulisiko hänen tukea Trumpia jatkokaudelle vai ei.

Murkowski kertoo kommenttiensa perustuvan Mattisin esittämään kritiikkiin. Murkowskin mielestä Mattisin kommentit olivat todenmukaisia, rehellisiä ja tarpeellisia. Hän arvioi myös, että kritiikki olisi voitu esittää jo aiemmin.

Senaattorin näkemykset ovat merkittävä särö Trumpin ja republikaanleirin välillä. Puolue on pysynyt pitkälti yhtenäisenä läpi lukuisten eri kriisien, mukaan lukien Trumpin virkarikossyyteoikeudenkäynti ja tällä viikolla esitetyt uhkaukset armeijan käyttämisestä protestien kitkemiseksi.

Poliiseille syytteet taposta

Floyd kuoli Minneapolisissa viime viikon maanantaina sen jälkeen, kun valkoinen poliisi oli painanut häntä polvella niskasta liki yhdeksän minuutin ajan pidätystilanteessa. Paikalla oli myös kolme muuta poliisia.

Floydia niskasta painanut poliisi oli oikeudessa ensi kertaa jo viime viikolla. Hänen syytteensä kovenivat torstaina Suomen aikaa kolmannen asteen murhasta, joka Suomessa vastaisi lähinnä kuolemantuottamusta, toiseen asteen murhaan, joka vastaa tappoa.

Kolmen muun oli määrä joutua oikeuteen ensi kertaa torstaina. He tulevat saamaan syytteet avunannosta toisen asteen murhaan. Kaksi poliiseista auttoi pitelemään Floydia, ja kolmas seisoi lähettyvillä, mutta ei puuttunut tilanteeseen.

Floydin kuolema on aiheuttanut laajoja mielenosoituksia Yhdysvalloissa, jotka ovat nostaneet tapetille mustien ihmisten kokeman poliisiväkivallan.