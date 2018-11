Kaksi ukrainalaissotilasta on kaatunut sodan repimässä Itä-Ukrainassa, Ukrainan armeija kertoi lauantaina.

Samalla separatistit valmistelevat huomisia presidentin- ja parlamentin vaaleja niin kutsutuissa Donetskin ja Luhanskin kansantasavalloissa.

– Viimeisen vuorokauden aikana kaksi sotilasta haavoittui kuolettavasti vihollisuuksissa, Ukrainan armeijan edustaja sanoi lehdistötilaisuudessa.

Sotilaita vastaan hyökättiin lähellä separatistien hallitsemaa Luhanskin kaupunkia. Ukrainan armeijan mukaan separatistit käyttivät muun muassa raskaita kranaatinheittimiä.

EU vaatii kattavaa aselepoa ja raskaiden aseiden poisvetoa

EU tuomitsee huomiset presidentin- ja parlamenttivaalit kansainvälisen oikeuden vastaisina. Unioni katsoo, että vaalit rikkovat Ukrainan suvereniteettia ja lainsäädäntöä.

EU:n ulkosuhteiden edustaja Federica Mogherini sanoo tiedotteessa, että EU ei tunnusta vaalituloksia Donetskissa ja Luhanskissa.

EU vaatii lisäksi, että Venäjä käyttää kaiken vaikutusvaltansa alueen separatisteihin. EU edellyttää, että Minskin rauhansopimuksen ehdot toteutetaan viipymättä niin, että alueelle julistetaan kattava aselepo ja raskas aseistus vedetään pois Itä-Ukrainasta.

Itä-Ukrainan taisteluissa on saanut surmansa yli 10 000 ihmistä kevään 2014 jälkeen. Venäjä on kiistänyt osallisuutensa sotaan, vaikka muun muassa venäläisen sotakaluston käytöstä Ukrainan alueella on esitetty runsaasti todisteita.