Kalifornian ampuja tunnistettu 28-vuotiaaksi sotaveteraaniksi

Kaliforniassa 12 ihmistä kuoliaaksi ampunut mies on tunnistettu, kertoo Venturan piirikunnan sheriffi. Hänen mukaansa ampuja on 28-vuotias sotaveteraani, joka oli palvellut merijalkaväessä.

Sheriffin mukaan mies on ollut vuosien varrella useita kertoja tekemisissä poliisin kanssa. Ampujan epäillään kärsineen traumaperäisestä stressihäiriöstä.

Sheriffi epäilee miehen ampuneen itsensä verilöylyn päätteeksi.

Poliisin mukaan haavoittuneita on toistakymmentä.

Silminnäkijöiden mukaan mustaan pitkään päällystakkiin pukeutunut mies heitti useita savukranaatteja country-musiikkiin erikoistuneeseen Borderline Bar and Grill -ravintolaan. Ravintola sijaitsee Thousand Oaksissa, viitisenkymmentä kilometriä länteen Los Angelesista.

Savukranaattien heittämisen jälkeen mies tunkeutui ravintolaan sisään ja avasi tulen puoliautomaattisella käsiaseella.

– Mies käveli sisään etuovesta ja ampui tiskin takana ollutta tyttöä. En tiedä, onko tyttö elossa, kertoi paikalla ollut Holden Hannah CNN-uutiskanavalle.

Silminnäkijöiden mukaan mies ampui kymmeniä laukauksia. Poliisien mukaan epäilty ampuja tulitti ainakin 30 laukausta.

– Näky on kauhea. Siellä on verta kaikkialla, Venturan poliisilaitoksen sheriffi Geoff Dean kertoi toimittajille.

"Hän ampui niin nopeasti kuin pystyi"

Ravintolassa oli tapahtumahetkellä yliopisto-opiskelijoille suunnattu ilta, johon oli kokoontunut mahdollisesti jopa useita satoja nuoria. Matt Wennerstron, 20, oli yksi juhlijoista. Hänen mukaansa ampuja käytti lyhytpiippuista pistoolia, jossa oli 10–15 panoksen lipas.

– Se oli puoliautomaatti, jolla hän ampui niin nopeasti kuin pystyi. Ihmiset pakenivat hänen ladatessaan asetta, enkä enää katsonut taakseni, Wennerstron sanoi.

Wennerstron kertoi paenneensa ravintolasta parvekkeen kautta.

Epäilty ampuja löydettiin myöhemmin kuolleena ravintolasta. Poliisi ei kertonut, tekikö hän itsemurhan vai kuoliko hän poliisien luoteihin.

Kyseessä oli jo toinen joukkoampuminen Yhdysvalloissa vajaan kahden viikon sisällä. Viime kuun lopussa aseistautunut mies ampui 11 ihmistä synagogassa Pittsburghissa.

Viime vuonna automaattikivääreillä aseistautunut mies ampui hotellin ikkunasta 58 ihmistä, jotka olivat Route 91 -countrymusiikkifestivaalilla Las Vegasissa.

Carl Edgar, 24, sanoi olleensa parinkymmenen ystävänsä kanssa Borderline Bar and Grill -ravintolassa ampumisen aikaan. Hän ei ollut saanut yhteyttä osaan ystävistään ampumisen jälkeen. Edgarin mukaan he ovat saattaneet sulkea puhelimensa.

– Minulla on paljon ystäviä, jotka selvisivät Route 91 -festivaalin ampumisesta. Jos he selvisivät siitä, he selviävät tästäkin, Edgar uskoi.