Kalifornian maastopaloissa kuolleita on jo ainakin 50

Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltion maastopaloissa on kuollut ainakin 50 ihmistä. Kuolonuhrien määrän pelätään kuitenkin nousevan entisestään.

Suurin osa kuolleista on löydetty Paradise-nimisen kaupungin lähistöltä. Sheriffi Kory Honea sanoo, että Paradisen alueella kuolleita on löydetty yhteensä 48. Alueen maastopalo on kuolonuhreilla mitattuna tuhoisin Kalifornian historiassa.

Los Angelesin pohjoisosan maastopalossa kuolonuhreja on vahvistettu olevan kaksi.

Pelastuslaitoksen mukaan Paradisen lähistöllä riehuva maastopalo alkoi torstaina, ja se on polttanut jo 50 600 hehtaaria maata. Se on lisäksi tuhonnut 6 500 kotia ja 260 muuta rakennusta. Paloa on sammuttamassa yli 5 600 palomiestä. Osa palomiehistä on tullut Washingtonin osavaltiosta ja Texasista asti auttamaan sammutuksessa.

Los Angelesin pohjoisosassa riehuva palo on polttanut 39 300 hehtaaria maata. Sitä on sammuttamassa 3 500 palomiestä, pelastuslaitos kertoo.