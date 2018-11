Kalifornian maastopaloissa kymmeniä kuolleita, toista sataa kateissa

Kalifornian maastopaloissa on kuollut jo ainakin 59 ihmistä. Lisäksi ainakin 130 on kateissa, kertovat viranomaiset. Sadat pelastajat etsivät kateissa olevia käyttäen apunaan muun muassa koiria. Lisäksi kadonneiden omaisia on kehotettu antamaan dna-näytteitä, jotta palossa kuolleiden henkilöllisyys saataisiin varmistettua.

Valtaosa kadoksissa olevista on Paradisen kaupungista ja sitä ympäröivästä Butten piirikunnasta Pohjois-Kaliforniassa. Kaupunki on palanut käytännöllisesti katsoen kokonaan.

Ennen tuli-infernoa eläkeläisten suosimassa Paradisessa asui noin 26 000 ihmistä. Viranomaiset ovat vahvistaneet, että valtaosa kadoksissa olevista on yli 70-vuotiaita.

– Olemme keskellä katastrofia. Tulipalo oli yllättävä ja valtava, joten monet ihmiset jäivät loukkuun, kiteytti kuvernööri Jerry Brown.

Virnaomaisten mukaan Paradisen kaupunki pitää rakentaa lähes kokonaan uudelleen. Toistaiseksi ei ole selvää, milloin asukkaat pääsevät kaupunkiin arvioimaan tuhoja.

Tuulten tyyntyminen on auttanut sammutustyössä, mutta edelleen tuhannet palomiehet ovat sammuttamassa paloja, jotka ovat tähän mennessä tuhonneet jo tuhansia koteja ja yrityksiä. Palojen syttymissyystä ei toistaiseksi ole varmuutta, mutta Buttessa sijaitsevaa sähköyhtiötä vastaan on nostettu kanne, jossa sitä syytetään sähköverkon kehnosta ylläpidosta.