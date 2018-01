Kalifornian mutavyöryissä kuolleiden määrä nousee

Yhdysvalloissa eteläisen Kalifornian mutavyöryissä kuolleiden määrä on noussut 17 ihmiseen, kertoo Santa Barbaran piirikunnan seriffi Bill Brown. Lisäksi ainakin 28 ihmistä on saanut vammoja ja 30 000 ihmistä on saanut evakuointimääräyksen.

Ensimmäiset sateet kuukausiin iskeytyivät joulukuussa raivonneiden maastopalojen korventamaan maahan, jossa kasvillisuus ei enää pidä maa-ainesta paikallaan. Yhdysvaltain katastrofiviraston Feman mukaan maastopalojen jälkeen tulvariski alueella on useita vuosia huomattavan korkea.

Korkeimmat sademäärät mitattiin Venturan piirikunnasta, jossa satoi kokonaisuudessa paikallisen ilmatieteen laitoksen mukaan jopa 127 millimetriä vettä.

Kaliforniassa riehui joulukuussa historiallisen suuri maastopalo. Thomas-nimisen palon tieltä evakuoitiin satojatuhansia ihmisiä ja yhteensä reilut 1 000 neliökilometriä maastoa paloi.