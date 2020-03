Kalifornian rannikolla jumittavan risteilijän matkustajia testattu koronaviruksen varalta

Yhdysvalloissa terveysviranomaiset ovat testanneet Kalifornian rannikolle pysähtyneen risteilijän matkustajia koronaviruksen varalta.

Grand Princess -risteilijällä on 3 500 matkustajaa ja miehistön jäsentä. Osa laivalla olijoista on saanut koronavirukseen sopivia oireita, joten viranomaiset ovat siirtäneet aluksen paluuta San Franciscoon.

Risteilijä on tulossa Havaijilta. Viranomaisten mukaan alus pysyy merellä siihen saakka, kunnes oireita saaneiden testitulokset ovat tiedossa.

Uutistoimisto AFP:n risteilijältä tavoittama matkustaja kertoi aluksen kapteenin ilmoittaneen torstai-iltana paikallista aikaa, että aluksella ei ole vahvistettuja tartuntatapauksia ja että lopulliset tulokset julkistetaan seuraavana päivänä.

Toinen AFP:n haastattelema matkustaja kertoi, että ihmiset eivät panikoi vaan näyttävät hyväksyvän matkantekoon tulleen viivästyksen. Matkustajat saivat liikkua laivalla vapaasti, mutta torstaina lounaan jälkeen heitä pyydettiin pysymänä hyteissään.

Grand Princess -alus kuuluu samalle Princess Cruises -yhtiölle kuin Diamond Princess -alus, joka oli pitkään karanteenissa Japanissa. Yli 700 Diamond Princess -aluksen matkustajaa sai virustartunnan ja ainakin kuusi kuoli.

Yhdysvalloissa pulaa testauspakkauksista

Valkoinen talo on myöntänyt, että Yhdysvalloissa ei ole riittävästi koronaviruksen testauspaketteja, kertoo BBC. Varapresidentti Mike Pence sanoi, että presidentti Donald Trumpin hallinto ei pääse tavoitteeseensa eli ei pysty toimittamaan miljoonaa testauspakkausta tällä viikolla.

Yhdysvaltain senaatti hyväksyi torstaina lähes yksimielisesti 8,3 miljardin dollarin suuntaamisen koronavirustilanteen hoitamiseen. Edustajainhuone hyväksyi rahoituspaketin jo aiemmin, ja se siirtyy seuraavaksi presidentin allekirjoitettavaksi.

Summa on huomattavasti suurempi kuin presidentti alun perin pyysi kongressilta. Trump tavoitteli 2,5 miljardin apupakettia mutta sanoi myöhemmin hyväksyvänsä mielellään suuremmankin summan.

Yhdysvalloissa on todettu ainakin 180 koronavirustartuntaa, ja virukseen on kuollut 12 ihmistä.

Viranomaiset ovat korostaneet, että viruksen aiheuttama riski on suurelle osalle kansalaisista pieni. Hallinto on saanut toimistaan osaksi myös arvostelua. Esimerkiksi Yhdysvaltojen suurin sairaanhoitajien ammattiliitto kertoi, että monissa sairaaloissa virukseen on varauduttu heikosti. Ammattiliiton johtajan mukaan hoitajille ei ole riittäviä henkilökohtaisia suojaimia ja he eivät ole saaneet riittävästi koulutusta viruspotilaiden hoitoon.