Kaliforniassa ammuttu keilahallissa, kolme kuollut – silminnäkijän mukaan ampumista edelsi tappelu

Yhdysvalloissa Kaliforniassa on ammuttu keilahallissa. Torrancen kaupungin poliisin mukaan ainakin kolme ihmistä on kuollut ja neljä on saanut eriasteisia vammoja.

Tapahtumien kulku ei ole selvillä. Sanomalehti Los Angeles Timesin haastatteleman silminnäkijän mukaan ampumista edelsi tappelu keilahallissa. Toinen silminnäkijä kertoi paikalliselle ABC7-uutiskanavalle, että ensin joukko naisia oli tapellut. Miehiä meni mukaan tilanteeseen, ja hetken päästä ampuminen alkoi, silminnäkijä kertoi.

Poliisi ei ole vahvistanut mediatietoja. Poliisin mukaan kaikki kuolonuhrit olivat miehiä.

Poliisi sai ilmoituksen ampumisesta paikallista aikaa juuri ennen puoltayötä. Torrancen kaupunki sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Los Angelesista.