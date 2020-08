Kaliforniassa maastopalojen liekit nielleet ainakin 400  000 hehtaarin alueen – yli satatuhatta ihmistä on paennut kodeistaan

Yhdysvaltain Kaliforniassa riehuvat maastopalot ovat viikon aikana peittäneet ainakin 400 000 hehtaarin kokoisen alueen, arvioi osavaltion metsänhoitoon ja palojen ehkäisyyn keskittynyt viranomainen.

Paloja roihuaa eri puolilla osavaltiota. Niistä laajimpien arvioidaan lukeutuvan suurimpiin maastopaloihin osavaltion historiassa. Yhdysvaltalaislehtien Washington Postin ja New York Timesin mukaan noin 120 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa palojen takia.

Heitä varten on perustettu evakuointikeskuksia, mutta osa ihmisistä välttää niitä koronaviruksen pelossa, kertoo uutistoimisto AFP. Kaikki eivät myöskään halua lähteä kodeistaan.

– Kun pysyn täällä ainakin tiedän, mitä tapahtuu, Napan piirikunnassa asuva 68-vuotias John Newman kertoi San Francisco Chroniclelle pihatiellään.

Paloista suurin roihuaa muun muassa Napan, Solanon ja Sonoman piirikuntien alueella. Washington Postin mukaan ainakin kuusi ihmistä on kuollut paloissa. Liekit ovat nielleet satoja koteja.

Palanut alue suurempi kuin pienin osavaltio

Viikon aikana palanut alue on jo kooltaan suurempi kuin maan pienin osavaltio Rhode Island, yhdysvaltalaismediat vertaavat. Paloja sammuttamassa ja niiden syttymistä estämässä on noin 13 700 ihmistä. Apua on pyydetty naapuriosavaltioista sekä Kanadasta ja Australiasta.

Myös luonnontilaisia alueita on tuhoutunut. Esimerkiksi Santa Cruzin piirikunnassa sijaitseva The Big Basin Redwoods -luonnonpuisto kertoo merkittävistä tuhoista. Alue tunnetaan satoja vuosia vanhoista punapuista. Puisto suljettiin keskiviikkona.

Sääennusteiden perusteella palotilanteen pelätään yhä pahenevan. Alueilla on laajaa kuivuutta. Lähipäiville on ennustettu runsasta salamointia ja kovia tuulia. Niin kutsutut kuivat ukkosmyrskyt eivät tuo mukanaan maahan asti yltäviä sateita. New York Timesin mukaan kuivia ukkosmyrskyjä esiintyy varsin harvoin, noin 15 vuoden välein.

Viime päivinä alueella on raportoitu tuhansia salamaniskuja.

Kansallisen ilmatieteen laitoksen mukaan paloja on useissa osavaltioissa Kalliovuorilta länsirannikolle ulottuvalla alueella. Paloista leviävän savun kerrotaan ulottuvan suurten tasankojen ylle Kalliovuorten itäpuolelle.

Washington Postin mukaan suuria maastopaloja on Kaliforniassa aiempaa useammin. Syinä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos ja maankäyttötavat.

Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos tekee tutkimusten mukaan kesistä kuumempia ja lisää kasvillisuuden kuivumista.