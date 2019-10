Kaliforniassa uusi maastopalo uhkaa Ronald Reaganin muistokirjastoa

Kaliforniassa aamulla paikallista aikaa syttynyt uusi maastopalo uhkaa presidentti Ronald Reaganin muistokirjastoa Simi Valleyssa Los Angelesin koillispuolella. Easy Fireksi kutsutun palon vuoksi kirjasto ja lähialueen asunnot on evakuoitu.

Kirjaston tiedottaja kertoi paikalliselle radioasemalle, että kirjaston arkistot sijaitsevat maanalaisissa, paloturvallisissa tiloissa eivätkä ole vaarassa. Sen sijaan liekit uhkaavat presidentin entistä Air Force One -lentokonetta.

Ympäri Kaliforniaa riehuu lukuisia maastopaloja. Viranomaiset pelkäävät lähellä Los Angelesin Beverly Hillsiä roihuavan Getty Firen leviämistä asutukseen, sillä kovien tuulten odotetaan jatkuvan vielä huomennakin.

Laajinta tuhoa on tehnyt Kincade Fire San Franciscon pohjoispuolella. Se on polttanut jo kymmeniätuhansia hehtaareja, ja lähes 200 000:ta ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa palon vuoksi.

Lähes koko Los Angelesin alueelle on julistettu poikkeuksellinen äärimmäisen korkean tulipalovaaran varoitus.