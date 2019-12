Kammuri-taifuuni riepottelee Filippiinejä

Kammuri-taifuuni on riepotellut Filippiinejä kovilla tuulilla ja rankkasateilla. Sadattuhannet ihmiset ovat hakeutuneet tilapäissuojiin, ja pääkaupunki Manilan kansainvälinen lentokenttä on määrä sulkea tuulten vuoksi.

Myrsky on muun muassa repinyt rakennuksista kattoja ja rikkonut ikkunoita.

– Kartoitamme vielä vahinkoja, mutta näyttää pahalta, sanoi pelastusjohtaja Luisito Mendoza kaupungista, johon myrsky rantautui.

Pelastusjohtaja jatkoi, että ainakin yhdellä paikkakunnalla tulvavedet ovat nousseet kattojen tasalle. Lisäksi puita ja sähköpylväitä on kaatunut mykrskyn voimasta.

Sääennusteiden mukaan Kammuri jatkaa voimakkaana kulkuaan luoteeseen. Tuulet puhaltavat 43 metrin sekuntivauhtia, ja tuulennopeus nousee ennusteen mukaan puuskissa jopa 65 metriin sekunnissa.

Myrsky on aiheuttanut muutoksia Manilan seudulla järjestettäviin kansainvälisiin urheilukilpailuihin. Kaakkois-Aasian alueen kisat alkoivat lauantaina, ja niiden on määrä jatkua joulukuun 11. päivään saakka. Esimerkiksi purjelautailukilpailu keskeytettiin, ja triathlon-kilpailun osuuksia on järjestetty alkuperäistä ohjelmaa aiemmin.

Filippiinejä höykyttää joka vuosi keskimäärin parikymmentä myrskyä. Viime aikojen tuhoisin myrsky on ollut hirmumyrsky Haiyan, jonka seurauksena kuoli tai katosi yli 7 300 ihmistä vuonna 2013.