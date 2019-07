Kamppailu demokraattien presidenttiehdokkuudesta kiristyi tv-väittelyiden jälkeen – Bidenin kannatus notkahti

Yhdysvalloissa kamppailu demokraattien presidenttiehdokkuudesta on kiristynyt ensimmäisten televisioväittelyiden jälkeen. Vahvana ennakkosuosikkina ratsastaneen Joe Bidenin kannatus demokraattien joukossa on CNN:n teettämässä kyselyssä notkahtanut 22 prosenttiin. Laskua edellisestä mittauksesta on kymmenen prosenttiyksikköä.

Bidenia tv-tentissä aggressiivisesti haastanut senaattori Kamala Harris on kasvattanut kannatustaan 17 prosenttiin. Myös senaattori Elizabeth Warrenin suosio on kasvanut selvästi.

Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö SSRS viime viikon televisioväittelyiden jälkeen. Puhelimitse tehtyyn kyselyyn vastasi reilut 1 600 ihmistä.

Demokraateilla on edessään pitkä kampanjataival, sillä puolueen presidenttiehdokas valitaan virallisesti vasta ensi kesän puoluekokouksessa. Presidentinvaalit pidetään ensi vuoden marraskuussa.