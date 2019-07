Kamppailu demokraattien presidenttiehdokkuudesta kiristyi tv-väittelyiden jälkeen – ennakkosuosikki Joe Bidenin kannatus notkahti

Yhdysvalloissa kamppailu demokraattien presidenttiehdokkuudesta on kiristynyt ensimmäisten televisioväittelyiden jälkeen. Vahvana ennakkosuosikkina ratsastaneen Joe Bidenin kannatus demokraattien joukossa on CNN:n teettämässä kyselyssä notkahtanut 22 prosenttiin. Laskua edellisestä mittauksesta on kymmenen prosenttiyksikköä.

Bidenia tv-tentissä aggressiivisesti haastanut senaattori Kamala Harris on kasvattanut kannatustaan 17 prosenttiin. Harrisin suosio demokraattien keskuudessa on kasvanut edellisestä mittauksesta yhdeksän prosenttiyksikköä.

Myös 15 prosentin kannatukseen yltävän senaattori Elizabeth Warrenin suosio on noussut selvästi.

Harris varasti viime viikon väittelyiden huomion syyttämällä Bidenia kaveeraamisesta rotuerottelua kannattaneiden senaattorien kanssa. Harrisin mukaan Biden myös vastusti 1970-luvulla politiikkaa, jolla mustia oppilaita kuljetettiin koulubusseilla valkoisten asuttamien alueiden kouluihin. Harris sanoi hyötyneensä itse lapsena kyseisestä politiikasta.

Biden joutui tentissä vahvasti puolustuskannalle ja sanoi Harrisin ymmärtäneen hänet ja hänen näkemyksensä väärin.

Väittelyjä tai niihin liittyvää uutisointia seuranneista vastaajista yli 40 prosenttia arvioi Harrisin pärjänneen parhaiten, kun vain 10 prosenttia nosti Bidenin voittajaksi.

Tästä huolimatta demokraattien äänestäjät näyttävät olevan yhä sitä mieltä, että Bidenilla olisi parhaat mahdollisuudet päihittää presidentti Donald Trump. Näin arvioi 43 prosenttia demokraattien kannattajista, kun Harrisilla vastaava luku jäi 12 prosenttiin.

Lopputulosta hyvin vaikea ennakoida vielä alkumetreillä

Maanantaina julkaistun kyselyn toteutti tutkimusyhtiö SSRS viime viikon televisioväittelyiden jälkeen. Puhelimitse tehtyyn kyselyyn vastasi reilut 1 600 ihmistä. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Samansuuntainen kehitys oli nähtävissä viikonloppuna julkaistussa kyselyssä, jossa Bidenin suosio putosi 38 prosentista 33 prosenttiin. Samaan aikaan Harrisin kannatuskäyrä kääntyi selvään nousuun.

Ensimmäisiä televisiotenttejä on pidetty tärkeänä, sillä vasta niiden jälkeen käsitys eri ehdokkaiden suosiosta alkaa muodostua.

Kyselyihin on kuitenkin syytä suhtautua vahvalla varauksella, sillä pitkä kampanjointitaival on vasta alkumetreillä. Demokraattien presidenttiehdokas valitaan virallisesti ensi kesän puoluekokouksessa, ja osavaltiokohtaiset esivaalit alkavat vasta helmikuussa. Presidentinvaalit pidetään ensi vuoden marraskuussa.

Vuoden 2016 presidentinvaalien ja Trumpin yllätysvoiton jälkeen kannatuskyselyjen luotettavuus on ylipäätään koetuksella.