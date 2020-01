Kanada haluaa kaikki tiedot Iranissa ammutun koneen tutkinnasta

Iranissa matkustajakoneen alasampumisessa kuolleiden uhrien kotimaat etsivät yhteistä linjaa, miten vaikuttaa tutkintaan ja tukea uhrien omaisia. Kanadan, Ukrainan, Ruotsin, Afganistanin ja Britannian ulkoministerien on määrä tavata tänään Lontoossa ja pohtia toimintatapoja. Muun muassa Kanada on vaatinut, että alasampuminen on tutkittava pohjamutia myöten ja että sen on saatava Iranilta kaikki tieto tutkinnasta.

Iran ampui viime viikolla alas ukrainalaisen matkustajakoneen lähellä Teherania. Iranin mukaan kyse oli vahingosta. Kaikki koneessa olleet 176 ihmistä kuolivat.