Kanada ja Yhdysvallat aloittivat väännön Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksesta

Kanada ja Yhdysvallat aloittivat tiistai-iltana Washingtonissa neuvottelut Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen Naftan uudistamiseksi.

Kanadan kauppaneuvottelija, ulkoministeri Chrystia Freeland suuntasi neuvotteluihin toiveikkaana ja piti rohkaisevana esimerkkinä Yhdysvaltain ja Meksikon äskettäistä sopimusta etenkin autojen ja työvoiman osalta.

Yhdysvallat ja Meksiko pääsivät aiemmin tällä viikolla sopuun Naftan uudistamisesta. Sopimus sisältää tiukennuksia muun muassa työntekijöiden suojaan ja autokauppaan. Isoja kysymyksiä esimerkiksi teräksen tullimaksuista jäi kuitenkin edelleen auki.

Suuri kysymysmerkki on yhä se, tuleeko Kanada mukaan uudistuneeseen kauppasopimukseen vai ei.

– (Meksikon panos) avaa meille tietä merkittäviin ja uskoakseni tuottoisiin keskusteluihin Yhdysvaltain kanssa tällä viikolla, Freeland sanoi.

Maitotuotteet koetinkivenä

Kanadan ja Yhdysvaltain välillä keskeinen kiistanaihe koskee maitotuotteita. Yhdysvallat on vaatinut Kanadan suojellun maitoteollisuuden avaamista kilpailulle, mutta Kanada on kieltäytynyt tästä. Kanada sääntelee maidon tuotantoa sekä hintaa ja asettaa ulkomailta tuotavalle maidolle tuontitullit.

Pääministeri Justin Trudeau tähdentää, että Kanada allekirjoittaa uuden Nafta-sopimuksen vain, jos se on Kanadalle edullinen.

Naftan uudistamisesta on neuvoteltu jo vuoden ajan, mutta viimeisten viikkojen aikana Yhdysvallat ja Meksiko ovat ratkoneet kahdenvälisiä kiistakysymyksiä keskenään. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Kanada voidaan jättää myös sopimuksen ulkopuolelle ja maan kanssa voidaan solmia erillinen sopimus. Trump on ajanut vuonna 1994 solmitun Nafta-sopimuksen uudistamista, sillä se on hänen mukaansa johtanut yhdysvaltalaisten teollisuustyöpaikkojen siirtymiseen Meksikoon.