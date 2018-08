Kanadalaislähde: Naftasta ei sopimusta, neuvottelut jatkuvat ensi viikolla

Kanadan ja Yhdysvaltain neuvottelijat eivät ole päässeet sopimukseen Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksesta Naftasta, kertoi kanadalaislähde uutistoimisto AFP:lle. Keskusteluja jatketaan ensi viikolla.

Alun perin sopimuksen takaraja oli perjantaissa.

Maitotuotteet ovat keskusteluissa keskeinen kiistanaihe. Yhdysvallat on vaatinut Kanadan suojellun maitoteollisuuden avaamista kilpailulle, mutta Kanada on kieltäytynyt tästä. Kanada sääntelee maidon tuotantoa sekä hintaa, ja ulkomailta Kanadaan tuotavasta maidosta on maksettava tuontitullit.

Kanadan neuvottelijan ulkoministeri Chrystia Freelandin oli määrä kertoa tilanteesta ennen puoltayötä Suomen aikaa.