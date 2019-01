Kanadalaismies tuomittiin Kiinassa kuolemaan huumeiden salakuljetuksesta, aiempi vankeustuomio katsottiin liian lieväksi

Kiinalainen tuomioistuin on langettanut kanadalaiselle 36-vuotiaalle miehelle kuolemantuomion huumeiden salakuljetuksesta. Alun perin mies sai marraskuussa 15 vuoden vankeustuomion, mutta vetoomustuomioistuimen mielestä tämä tuomio oli liian lievä.

Kuolemantuomio julistettiin vain päivän kestäneen uuden oikeudenkäynnin jälkeen. Sen aikana mies vakuutti syyttömyyttään. Hänellä on puolitoista viikkoa aikaa valittaa tuomiostaan ylempään oikeusasteeseen.

36-vuotias mies pidätettiin vuonna 2014. Kiinalaisviranomaisten mukaan hänellä oli avainrooli kansainvälisessä huumeiden salakuljetusryhmässä.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau on ilmaissut äärimmäisen huolensa kanadalaismiehen kuolemantuomiosta. Trudeaun mukaan kyse on "mielivaltaisesta" tuomiosta.