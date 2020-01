Kanadan Trudeau: Iran ampui alas ukrainalaiskoneen – "Todisteita useista tiedustelulähteistä"

Kanadan pääministerin Justin Trudeaun mukaan Iranissa pudonnut ukrainalainen matkustajakone ammuttiin alas.

– Meillä on tietoa ja todisteita useista tiedustelulähteistä siitä, että kone ammuttiin alas iranilaisohjuksella. Tämä saattoi hyvin olla vahinko, Trudeau sanoi tiedotustilaisuudessaan torstaina illalla Suomen aikaa.

Teheranissa tapahtuneessa turmassa kuoli 63 kanadalaista. Kaikki koneessa olleet 176 ihmistä kuolivat.

Ukraina vaati torstaina varauksetonta tukea tutkijoilleen, jotka selvittävät koneen turmaa. Ukraina otti kantaa asiaan sen jälkeen, kun amerikkalaismedia oli raportoinut, että kone oli pudotettu vahingossa ammutulla ohjuksella.

Iran kiisti tiedot, joiden mukaan matkustajakoneen maahansyöksyn olisi aiheuttanut ohjus.

– Katastrofin yksityiskohdat ovat edelleen epäselvät, sanoi Ukrainan varaulkoministeri Sergiy Kyslytsya YK:n kokouksessa New Yorkissa.

Hänen mukaansa nyt on asiantuntijoiden tehtävänä tutkia ja löytää vastaukset kysymykseen, mikä aiheutti maahansyöksyn.

– Jotta tuo toteutuu, asiantuntijoidemme on saatava varaukseton tuki tutkimuksilleen, varaulkoministeri painotti.

Ukrainan mukaan tähän tukeen sisältyy se, että muiden maiden tulisi luovuttaa Ukrainalle kaikki mahdollinen todistusaineisto, joka voi auttaa turman selvittäjiä.

Ukrainalainen kone putosi pian lentoonlähtönsä jälkeen Iranin Teheranissa keskiviikkona. Kone oli matkalla Ukrainaan Kiovaan.

Pentagonin lähteet medialle : Kone pudotettiin ilmatorjuntaohjuksella, vahingossa

Yhdysvalloissa puolustusministeriö Pentagonin lähteet epäilevät, että ukrainalainen matkustajakone pudotettiin ilmatorjuntaohjuksella, kertoivat aiemmin muun muassa Newsweek ja CBS News.

Newsweekin mukaan kone pudotettiin vahingossa venäläisvalmisteisella ilmatorjuntaohjuksella. CBS:n mukaan koneen pudottamiseen ohjuksella viittaavat myös hylyssä olevat reiät, jotka muistuttavat kesällä 2014 Ukrainassa ilmatorjuntaohjuksella pudotetun matkustajakoneen hylyssä olleita reikiä.

Viranomaislähteet kertoivat Newsweekille, että Yhdysvaltojen puolustusministeriön arvioi, että kyse oli vahingosta. Iranin ilmatorjunta oli todennäköisesti toimintavalmiudessa, koska Iran oli juuri tehnyt Yhdysvaltojen Irakin-tukikohtiin ohjusiskuja.

Ukrainalaiskone syöksyi maahan Iranissa eilen aamulla, ja kaikki koneessa olleet 176 ihmistä kuolivat.

CNN: Iranilaiset joukot ovat voineet luulla olevansa hyökkäyksen kohteena

Myös uutiskanava CNN kertoi asiasta viitaten useisiin yhdysvaltalaisviranomaisiin. Viranomaisten käsitys perustuu tietoihin satelliiteista, tutkasta ja sähköisestä datasta, jota Yhdysvaltojen asevoimat ja tiedustelu keräävät jatkuvasti, CNN kertoo.

Yhdysvallat epäilee CNN:n mukaan, että iranilaiset joukot ovat saattaneet luulla, että he ovat hyökkäyksen kohteena. Uutiskanavan mukaan yksi Yhdysvaltojen tarkastelema vaihtoehto on, että Iranin ohjusyksikkö on nähnyt jotain, joka palaa tutkaan. Joukot ovat voineet kuvitella, että he ovat hyökkäyksen kohteena.

Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi epäilevänsä, että Iran pudotti koneen vahingossa.

– Minulla on omat epäilykseni. Kone lensi aika rajussa ympäristössä, ja joku on saattanut tehdä virheen. Jotkut puhuvat mekaanisesta viasta. Itse en edes usko, että sellainen tulisi kyseeseen. Uskon, että jotain hyvin kauheaa tapahtui, presidentti sanoi.

Iran: Tiedot järjettömiä

Iranin mukaan tiedot ukrainalaisen matkustajakoneen pudottamisesta ilmatorjuntaohjuksella ovat järjettömiä. Iranin liikenneministeriön mukaan turmahetkellä samassa lentokorkeudessa turmakoneen kanssa oli useita muitakin kansainvälisiä lentoja.

Iranin liikenneministeriön edustajan mukaan koneen mustien laatikoiden tietoja tutkitaan parhaillaan. Edustajan mukaan Iran on valmis siihen, että tiedot tutkitaan vaikkapa Ranskassa tai jossain muussa maassa.

Iran sanoi eilen, ettei se ole valmis antamaan mustia laatikoita amerikkalaisten tutkittavaksi.

Amerikkalaismedia: Iran on kutsunut Yhdysvallat apuun koneturman tutkinnassa

Iran on kutsunut Yhdysvaltojen onnettomuustutkintaviranomaiset auttamaan pudonneen matkustajakoneen tutkinnassa, kertoo New York Times.

Aiemmin Iran on muun muassa kertonut, ettei se luovuta matkustajakoneen mustia laatikoita amerikkalaisille.

Iranilainen ilmailuviranomainen kertoo puolestaan CNN:lle, että tarvittaessa he ovat valmiita käyttämään Ranskan tai Kanadan asiantuntijoita laatikoiden analysointiin. Turman tutkintavastuu on Iranin viranomaisilla.

Ilmailualan asiantuntijoiden mukaan vain muutamat maat kykenevät analysoimaan mustia laatikoita. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Britannia, Ranska, Saksa ja Yhdysvallat.

Mustat laatikot tallentavat tietoa lentokoneen tapahtumista, ja niitä käytetään onnettomuuksien selvittämiseksi.

Ukrainalaiskone syöksyi maahan Iranissa eilen aamulla, ja kaikki koneessa olleet 176 ihmistä kuolivat.

Iranin onnettomuustutkintaraportissa viitattiin tekniseen ongelmaan

Ukraine International Airlinesin (UIA) Boeing 737 -matkustajakone syöksyi maahan keskiviikkona vain hetki sen jälkeen, kun se oli noussut ilmaan pääkaupungista Teheranista. Koneen määränpää oli Ukrainan pääkaupunki Kiova.

Vain hieman ennen koneen maahansyöksyä Iran teki ohjusiskuja Yhdysvaltain joukkoja vastaan Irakissa vastatoimena sille, että Yhdysvallat oli surmannut lennokki-iskulla iranilaiskomentaja Qassem Suleimanin.

Iranin siviili-ilmailuviranomaisten aiemmin julkaisemassa alustavassa onnettomuustutkintaraportissa viitattiin koneessa olleeseen tekniseen ongelmaan. Kone kääntyi iranilaisviranomaisten mukaan ennen turmaa takaisin kohti lentokenttää teknisen vian vuoksi. Kone katosi tutkasta noustuaan 2 400 metrin korkeuteen. Lentäjä ei lähettänyt hätäkutsua.

– Silminnäkijöiden mukaan kone oli syttynyt tuleen, ja tulipalo voimistui koko ajan, sanottiin Iranin siviili-ilmailuviranomaisten alustavassa turmaraportissa.

Viranomaiset kertovat haastatelleensa tutkinnassa sekä maassa olleita että ukrainalaiskoneen yllä lentäneessä koneessa olleita ihmisiä.

Ukraina: Seitsemän eri versiota tapahtumien kulusta

Ukrainalla on turmasta oma tutkintansa. Ukrainan kansallisen turvallisuuden neuvostoa edustava Oleksiy Danilov kertoi aiemmin tänään uutistoimisto AFP:lle, että tutkinnassa on seitsemän eri versiota tapahtumien kulusta.

Tutkinnassa olevat vaihtoehdot olivat ilmatorjuntaohjusisku, törmäys jonkin muun lentävän esineen kanssa, terroriteko ja moottorivian aiheuttama räjähdys.

Uhrien joukossa useiden maiden kansalaisia

Ukrainan mukaan koneen kyydissä olleista 82 oli iranilaisia, 63 kanadalaisia, 11 ukrainalaisia, kymmenen ruotsalaisia, neljä afganistanilaisia, kolme saksalaisia ja kolme brittejä. Ukrainalaisuhrien joukossa on yhdeksän miehistön jäsentä. Noin 30 uhreista kuului Kanadan Edmontonin iranilaisyhteisöön.

Iranin korkein johtaja, ajatollah Ali Khamenei on esittänyt surunvalittelut läheisensä menettäneille.

UIA:n mukaan onnettomuuskone oli valmistettu vuonna 2016 ja se oli tarkastettu vain kaksi päivää ennen maahansyöksyä. Lentoyhtiö on kuvaillut lentäjiä hyvin koulutetuiksi ja sanonut kapteenilla olleen yli 11 000 tunnin verran lentokokemusta, enimmäkseen juuri onnettomuuskoneen kaltaisilla koneilla.