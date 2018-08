Kanadan ja Saudi-Arabian kiistassa ei lientymisen merkkejä

Saudi-Arabian ja Kanadan diplomaattinen kiista ei ole näyttänyt lientymisen merkkejä. Saudi-Arabia ilmoitti maanantaina jäädyttävänsä kauppasuhteensa Kanadaan ja karkottavansa maassa olevan Kanadan suurlähettilään.

Taustalla on Kanadan vaatimus vapauttaa Saudi-Arabiassa pidätetyt ihmisoikeusaktivistit, minkä Saudi-Arabia on tulkinnut sisäisiin asioihinsa puuttumiseksi. Saudi-Arabia on myös kutsunut oman suurlähettiläänsä pois Kanadasta.

Kanadan ulkoministeri Chrystia Freeland vastasi maanantaina Saudi-Arabian toimiin sanomalla, että Kanada jatkaa ihmisoikeuksien puolustamista kotimaassa ja ympäri maailman. Viime viikolla Kanada ilmaisi huolensa naisten oikeuksien puolesta kampanjoivan Samar Badawin pidätyksestä. Hänen lisäkseen kymmenkunta muuta naisasialiikkeen aktivistia on pidätetty viime viikkoina. Human Rights Watch on luonnehtinut tapahtumaa ”ennenkuulumattomaksi naisasialiikkeen alasajoksi”.

Kanadalle kauppasuhteiden jäädytys voi tulla kalliiksi. Maat sopivat vuonna 2014 panssaroitujen ajoneuvojen toimituksesta Saudi-Arabiaan 15 miljardin Yhdysvaltain dollarin eli noin 13 miljardin euron arvosta.

Pahimmillaan kyseessä voivat olla tuhansien työpaikkojen menetys Kanadassa, arvelee uutistoimisto AFP:n haastattelema tutkija ja Kanadan puolustusministeriön entinen analyytikko Thomas Juneau.